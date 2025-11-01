Sumnja se da je M.G. djela koja mu se stavljaju na teret izvršio na štetu dvije maloljetne osobe na način što je, u dva različita vremenska perioda

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odjeljenja bezbjednosti Budva, lišili su slobode lice osumnjičeno za seksualno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba zloupotrebom položaja, koje je izvršio na štetu dvije maloljetne osobe.

Naime, nakon niza aktivnosti koje su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva preduzeli u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja, slobode je lišen M.G. (50) iz Pljevalja, zaposlen kao trener jednog sportskog kluba u tom gradu.

Sumnja se da je M.G. djela koja mu se stavljaju na teret izvršio na štetu dvije maloljetne osobe na način što je, u dva različita vremenska perioda, dok se sa oštećenim maloljetnim licima nalazio u Budvi radi prisustva takmičenju koje se održavalo u tom gradu, iste neprikladno dodirivao po tijelu.

Na taj način M.G. je zloupotrijebio svoj službeni položaj i autoritet, budući da su mu ova maloljetna lica bila povjerena na brigu tokom službenog puta, te su se nalazila u odnosu zavisnosti i podređenosti u odnosu na njega.

M.G. je, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku priveden nadležnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru na dalje postupanje.