Od njih se u policijskim prostorijama uzimaju izjave na okolnosti pronalaska navedenih predmeta i droge.
Podgorička policija je preduzimajući aktivnosti na očuvanju javnog reda i mira na području grada, večeras privela 11 osoba.
“Naime, oni su privedeni u naselju Gornja Gorica, a od sebe su odbacili baklju, dva zamotuljka sa marihuanom i fantomke”, saopštila je Uprava policije (UP).
Od njih se u policijskim prostorijama uzimaju izjave na okolnosti pronalaska navedenih predmeta i droge.
“Lica su se bila uputila ka Vladi Crne Gore, radi protesta”, kazali su iz policije.
O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.
“Upućujemo apel roditeljima da vrše nadzor nad svojom maloljetnom djecom i da ne dozvole da im djeca budu zloupotrijebljena i uključena u bilo kakve namjere vršenja nasilnih delikata”, zaključuju iz policije.