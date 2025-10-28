Od njih se u policijskim prostorijama uzimaju izjave na okolnosti pronalaska navedenih predmeta i droge.

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Podgorička policija je preduzimajući aktivnosti na očuvanju javnog reda i mira na području grada, večeras privela 11 osoba.

“Naime, oni su privedeni u naselju Gornja Gorica, a od sebe su odbacili baklju, dva zamotuljka sa marihuanom i fantomke”, saopštila je Uprava policije (UP).

“Lica su se bila uputila ka Vladi Crne Gore, radi protesta”, kazali su iz policije.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Upućujemo apel roditeljima da vrše nadzor nad svojom maloljetnom djecom i da ne dozvole da im djeca budu zloupotrijebljena i uključena u bilo kakve namjere vršenja nasilnih delikata”, zaključuju iz policije.