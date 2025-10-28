Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva protiv Emila Tuzovića, Stefana Đukića Mandića, Gorana Milašinovića, Milana Brajovića, Ivana Čarapića i Milovana Sekulovića zbog stvaranja kriminalne organizacije i teškog ubistva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Optuženi se terete da su, kao pripadnici grupe koju su organizovali sada pokojni Mile Radulović i Alan Kožar učestvovali u svirepom ubistvu Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića, dvojice državljana Srbije u Danilovgradu 2019. godine. SDT vjeruje da su oni likvidirani iz odmazde zbog ubistva škaljarca Zijada Nurkovića, piše CdM.

Tuzoviću, Đukiću Mandiću i Brajoviću stavlja se na teret krivično delo teško ubistvo, a Milašinoviću, Čarapiću i Sekuloviću teško ubistvo pomaganjem.

“Obije optužnice se odnose na djelovanje kriminalne organizacije koju su organizovali sada pokojni Mile Radulović i Alan Kožar, u drugoj polovini 2019. godine, u Crnoj Gori, čiji su pripadnici postali svi optuženi, pokojni D.H. i druga nepoznata lica, sa tačno određenim ulogama i zadacima, u cilju vršenja krivičnih djela ubistvo i teško ubistvo, pa tako i ubistvo oštećenih F.M. i V.G., državljana Srbije, pripadnika suprostavljene kriminalne organizacije, iz bezobzirne osvete, zbog ubistva Z.N., pripadnika svoje kriminalne organizacije i kuma optuženog S.J., i na svirep način, u selu Jelenak, u Danilovgradu, u kući optuženog M.B., uz skrivanje njihovih posmrtnih ostataka i uklanjanje tragova krivičnog djela”, navodi Tužilaštvo, javlja CdM.