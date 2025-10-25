Viši sud u Podgorici osudio je članove barske ćelije škaljarskog klana na ukupno 19 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i planiranja likvidacija. Presuda se uglavnom oslanja na dokaze prikupljene preko aplikacije Skaj.

Kako navode „Vijesti“, Viši sud u Podgorici donio je prvostepenu presudu kojom su članovi barske ćelije škaljarskog klana osuđeni na ukupno 19 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i pripreme likvidacije. Presuda je izrečena 15. oktobra i zasniva se uglavnom na dokazima dobijenim preko aplikacije za kriptovanu komunikaciju — Skaj.

Na po 2 godine i 6 mjeseci zatvora osuđeni su Martin i Stefan Janković, Elvin Muratović i Marko Peruničić, dok su Edin Muratović, Vladimir Ulama i Stefan Mićić dobili po tri pola godine više u zbiru presuda, što doprinosi ukupnoj cifri od 19 godina.

Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da su optuženi, po nalogu tadašnjeg organizatora Mila Radulovića (znanog kao Kapetan), u ljeto 2020. pratili i osmatrali Nikolu Spasojevića i druge osobe te čekali uputstva za njihovu likvidaciju. Prikupljene fotografije i informacije razmjenjivali su preko Skaj grupe.

SDT navodi da su osmatranja trajala od kraja avgusta do sredine septembra 2020. — članovi su, raspoređeni u smjene i uz upotrebu foto-opreme, snimali kretanje meta, kuće i vozila, te slali podatke organizatoru. Aktivnosti su prestale 14. oktobra 2020. nakon što je Radulović otet i ubijen.

Organizator Radulović je, prema optužnici, bio taj koji je planirao likvidacije, obezbjeđivao resurse i nadzirao izvršenje. Kasnije su pripadnici suparničkog kavačkog klana oteli i ubili Radulovića — njegovo tijelo nije pronađeno.

Specijalni tužilac i istražni organi naveli su da su dokazi Europola i drugi materijalni podaci upotpunili istragu. Optužnica je podignuta 6. juna 2022. godine, a presuda je donesena u oktobru 2025.