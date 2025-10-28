Iz tog tužilaštva su kazali da je rješenje o zadržavanju osumnjičenih donijeto zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje.

Državljaninu Turske N. D. i državljaninu Azerbejdžana G. Y., osumnjičenima da su prije tri noći u podgoričkom naselju Zabjelo povrijedili i nožem ranili Podgoričanina M. J. (25), određeno je zadržavanje, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici

"Naime, postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni dana 26. oktobra 2025. godine, oko 00:30 časova, dok su se nalazili u Ulici 27. marta ispred ugostiteljskog objekta 'Komanka' u Podgorici, zajedno sa za sada neidentifikovanim licima, fizički nasrnuli na oštećenog M. J., zadajući mu više udaraca rukama i nogama u predjelu glave i tijela, kao i ubode nožem po tijelu, usljed čega je oštećeni zadobio lake tjelesne povrede. Tužilaštvo, u koordinaciji sa policijom, preduzima dalje radnje na identifikaciji i pronalaženju ostalih učesnika u ovom događaju", piše u saopštenju ODT Podgorica, javljaju Vijesti.

Policija je o hapšenju N. D. i G. Y. juče obavijestila javnost.