Pljevljak D. K. (50) osuđen je danas pred Sudom za prekršaje u Budvi u dva odvojena postupka ukupnom zatvorskom kaznom od 25 dana.

Njemu je, kako je “Vijestima” potvrđeno, predsjednik Suda za prekršaje u Budvi, sudija Marko Ðukanović, u prvom postupku zbog vožnje u alkoholisanom stanju izrekao zatvorsku kaznu od 15 dana, a u drugom postupku zbog omalovažavanja policijskog službenika 10 dana zatvorske kazne.

Policijski službenici sinoć su oko 23.30 časova u budvanskom naselju Babilonija zaustavili Pljevljaka, kome je alkotestom utvrđeno da je upravljao automobilom u alkoholisanom stanju - 1,53 promila alkohola u krvi, čime je počinio prekršaj iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, prenose Vijesti.

Dok je vršio svoja službena ovlašćenja, Pljevljak je omalovažavao policijskog službenika M. K. upućujući mu riječi "ista si pi… kao i tvoj stric što je otišao u penziju koji me je kažnjavao zbog alkohola".

On je počinio prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru.