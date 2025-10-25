Policija u Herceg Novom podnijela je dvije krivične prijave – protiv zaposlene u javnoj ustanovi zbog falsifikovanja izvještaja o bolovanju i protiv lokalne firme i njenog direktora zbog pokušaja ovjeravanja neistinite isprave radi ilegalnog prevoza posmrtnih ostataka

Policija u Herceg Novom rasvijetlila je dva slučaja iz oblasti privrednog kriminaliteta i podnijela krivične prijave protiv više osoba zbog sumnje na falsifikovanje i pokušaj ovjeravanja neistinitih isprava.

Prema navodima Uprave policije, protiv A.L. (42) iz Herceg Novog podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je falsifikovala izvještaj o bolovanju. Zaposlena u jednoj javnoj ustanovi, ona je, kako se sumnja, samoinicijativno produžila trajanje bolovanja mijenjajući datum završetka na ljekarskom izvještaju, a potom takav dokument predala poslodavcu.

U drugom slučaju, policija je podnijela prijavu protiv preduzeća “L.K.M.” d.o.o. iz Herceg Novog i izvršnog direktora V.M. (46), zbog sumnje da su pokušali da navedu službeno lice da ovjeri neistinitu ispravu. Oni su, prema sumnjama istražitelja, pokušali da obmanu zdravstveno-sanitarnu inspektorku kako bi dobili dozvolu za prevoz posmrtnih ostataka preko granice, bez potrebne dokumentacije.

Slučaj je otkriven nakon što je inspektorka posumnjala u vjerodostojnost dokumenata i odbila da ih ovjeri, pa je posao preuzeo drugi prevoznik sa urednim papirima.

Krivične prijave su podnijete nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku, saopšteno je iz Uprave policije.