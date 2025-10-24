Kako dodaju, Osnovni sud u Podgorici se izjasnio da je odluka o produženju pritvora izrečena istovremeno sa osuđujućom presudom, u punoj sudnici pred brojnim prisutni građanima, o čemu su mediji izvijestili javnost.

Iz Ustavnog suda su saopštili da je javno saopštavanje odluke o produženju pritvora nakon objavljivanja presude, bez uručivanja pisanog rješenja duže od 30 dana, protivno Ustavu.

Naime, navode da je Ustavni sud usvojio ustavnu žalbu Zorana Bećirovića i Mladena Mijatovića, kojima je sudija Osnovnog suda u Podgorici nakon izricanja presude za napad na novinarku Anu Raičković produžio pritvor.

“Oni su 32 dana proveli u pritvoru bez pisanog rješenja na koje su mogli da izjave žalbu. Sud je utvrdio da je Osnovni sud 24. aprila odluku o produženju pritvora saopštio javno, dok je okrivljenima pismeni otpravak rješenja dostavljen tek 26. maja u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija – više od mjesec nakon izricanja presude”, kaže se u saopštenju Ustavnog suda.

“Ustavni sud je ocijenio da usljed propusta Osnovnog suda da odmah izradi i dostavi pismeni otpravak rješenja o produženju pritvora, nije postupljeno u skladu sa zahtjevom hitnosti propisanim Ustavom Crne Gore. Navedeno znači da nije u skladu sa načelom zakonitosti stav suda da javno objavljivanje rješenja znači i da je okrivljeni sa istim upoznat, s obzirom na to da je okrivljeni stvarno onemogućen u korišćenju pravnog lijeka u konkretnom slučaju”, navodi se u odluci suda.

Ustavni sud je odbacio žalbe Bećirovića i Mijatovića u dijelu u kojem su tvrdili da nije postojala osnovana sumnja i posebne okolnosti za produženje pritvora.

Podsjetimo, biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i tjelohranitelji Mladen Mijatović oglašeni su krivima i osuđeni su na kaznu zatvora i to – Zoranu Bećiroviću godinu dana, a Mijatoviću deset mjesesci zatvora.

Okrivljeni Luka Bećirović osuđen je na kaznu od sedam mjeseci zatvora uslovno, dok je Dukić oslobođen krivice zbog napada na novinarku Pobjede Anu Raičković i članove njene porodice 10. novembra prošle godine ispred restorana “Gurman”.