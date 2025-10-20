Novinar RTV Podgorica Esad Krcić preminuo je iznenada u 59. godini, objavio je Gradski.me

Izvor: Facebook/Esad Krcic/Screenshot

Kako piše portal RTV Podgorica, Krcić je bio dugogodišnji crnogorski novinar i urednik, koji je čitav svoj radni vijek posvetio istinitom i odgovornom izvještavanju.

"Esad Krcić je dugo godina radio u crnogorskim medijima, gdje je bio prepoznat po ozbiljnosti, smirenosti i preciznosti u pristupu poslu. Tokom godina rada izgradio je reputaciju novinara koji je umio da jasno, tačno i s mjerom prenosi najosjetljivije društvene i političke teme. Posebno je bio posvećen praćenju političkih i ekonomskih procesa u zemlji, evropskih integracija i društvenih reformi. U svojim tekstovima i prilozima uvijek je pokazivao duboko razumijevanje konteksta i brigu za javni interes", naveli su portala Gradski.me.

Poručili su da je najznačajniji dio svog novinarskog puta Krcić proveo u Radiju Slobodna Evropa.

Pored toga, sarađivao je i sa Glasom Amerike (Voice of America), te brojnim crnogorskim i regionalnim medijima. Do posljednjih dana svoje karijere radio je na RTV Podgorica.

Iz RTV Podgorica su dodali da je za svoj dugogodišnji rad Krcić dobitnik više priznanja. Među njima se izdvaja nagrada Centra za građansko obrazovanje i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, gdje je osvojio drugo mjesto na konkursu za najbolji novinarski tekst o evropskim integracijama, za prilog "Crna Gora između kritika i pohvala EU".