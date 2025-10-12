Prema navodima iz presude, on je 10. oktobra 2025. godine u porodičnom stanu na teritoriji Podgorice napao suprugu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sud za prekršaje u Podgorici osudio je N.K. na uslovnu kaznu zbog nasilja u porodici, nakon što je utvrđeno da je verbalno i fizički napao svoju suprugu u prisustvu maloljetnog djeteta.

Prema navodima iz presude, on je 10. oktobra 2025. godine u porodičnom stanu na teritoriji Podgorice napao suprugu.

Okrivljeni je tada suprugu vrijeđao i nazivao pogrdnim imenima, a potom je, kako se navodi, upotrijebio fizičku silu - najprije ju je grudima gurnuo u predjelu tijela, a zatim rukama uhvatio za vrat, usljed čega je ona pala na pod.

Sud je N.K. proglasio krivim za prekršaj iz člana 36 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, te mu izrekao kaznu zatvora od 60 dana. Kazna se neće izvršiti ukoliko u roku od godinu dana od dana pravosnažnosti presude ne počini novi prekršaj", kazala je sudija portparol Suda za prekršaje Ana Bokan, prenose Vijesti

Pored uslovne kazne, okrivljenom su izrečene i zaštitne mjere - udaljenje iz zajedničkog stana i zabrana približavanja oštećenoj u trajanju od tri mjeseca, zbog opasnosti od ponavljanja nasilja.