D.R. je, navode iz suda, izrečena mjera bezbjednosti – obavezno liječenje narkomana, a oduzet mu je pištolj.

D.R. je danas osuđen na 13 godina zatvora zbog silovanja i još nekih krivičnih djela.

"U Višem sudu u Podgorici danas je objavljena presuda kojom je optuženi D.R oglašen krivim zbog krivičnog djela silovanje iz čl.204 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220 st.1, 2 i 7 Krivičnog zakonika Crne Gore, krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti iz čl.327 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela zloupotreba tuđeg snimka, fotografija, portreta, audio zapisa ili spisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem iz čl.175a st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina", ističe se u saopštenju Višeg suda.

Kako se nadalje navodi, optuženom D.R shodno čl.71 Krivičnog zakonika Crne Gore, izrečena je mjera bezbjednosti obavezno liječenje narkomana, te shodno čl.75 i čl.403 st.9 Krivičnog zakonika Crne Gore, mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta-pištolja marke B model F kal. ....mm, fabričkog broja ... i 2 metka pištoljske municije, kao predmeta upotrijebljenih za izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220 st.1 i st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore.