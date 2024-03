Pravosnažnim rješenjem Vanraspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici, dozvoljeno ponavljanje krivičnog postupka optuženom Popoviću.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Suđenje okrivljenom Srđanu Popoviću iz Banja Luke, koji je u odsustvu osuđen na 15 godina zbog ubistva Gorana Đuričkovića u Budvi, počelo je iznova u Višem sudu u Podgorici nakon što je optuženi izručen pravosudnim organima Crne Gore, prenose Vijesti.

Danas su izvedeni pisani dokazi, pročitani su iskazi svjedoka.

Popović je odbranu iznosio na glavnom pretresu od 5. marta, kada je rekao da nije kriv. Naveo je da se ne razumije u oružje i da nikad nije pucao iz oružja.

"Nemam položen ispit za upravljanje vodenim skuterom, nemam ni za autom, ne umijem ni da upravljam skuterom na vodi, a nijesam se nikad ni vozio skuterom na vodi. Nijesam poznavao oštećenog pokojnog Đuričković Gorana. Ja znam ne poznajem nikog, niti sam poznavao nekog ko je poznavao ili imao sukob sa Djuričkovićem. U odnosu na period koji je naveden u optužnici ja nisam ni bio u Crnoj Gori. Prije nego što sam izručen Crnoj Gori iz Austrije poslednji put sam u Crnoj Gori bio početkom 2015.godine, negdje oko božićnih praznika, tada sam bio u Budvi i Podgorici. Taj boravak pamtim po tome što sam sa svojim prijateljem Srdjanom Svjetlanović bio u izlasku i on je tada pucao iz pištolja i posvađao se sa policijom nakon njihovog dolaska, pa sam i ja bio u policiju, bio sam priveden”, izjavio je Popović odgovarajući na pitanja svojih branilaca advokatica Maje Zeković i Marka Radovića.

On je rekao da su ga tada u policiji ispitivali i da su mu uzeli DNK.

"Ja sam pušten istog dana, a on je zadržan. Bris za DNK su mi uzimali iz usta. Nakon što sam pušten iz policije kontaktirao sam advokata Dragović Balšu da vidim što treba oko Svjetlanovića, i da mu potpišem punomoćje ako treba da i mene zastupa. Obzirom da kad je došlo do pucnjave ja sam uhvatio Svjetlanovića za ruku i pištolj, jer sam htio da mu oduzmem pištolj, a pošto su mi u policiju uzimali DNK, mislio da ako bude neki postupak imam advokata da me zastupa. Nakon sastanka sa advokatom Dragović Balšom, Svjetlanović je pušten da se brani sa slobode, i mi smo otišli, odnosno vratili se u Budvu, to veče smo izašli, a sjutradan smo napuštili Crnu Goru, regularno preko graničnog prelaza. To veče u Budvi smo se našli sa advokatom Dragović Balšom i popili smo piće sa njim, i platili smo mu te troškove što je radio za Svjetlanovića, i punomoćje sam mu potpisao i platio mu početne troškove u slučaju da bude pokrenut neki postupak protiv mene, a konkretno sam mislio na postupak u vezi kojeg su mu uzimali DNK", rekao je Popović, pišu Vijesti.

Naveo je da je uhapšen u Austriji 2. avgusta 2017. godine.

"Od tada pa do 25. 01. 2023. godine, kada sam izručen Crnoj Gori sam se nalazio u zatvoru u Austriji. Prije nego što sam lišen slobode godinu dana ili nešto malo više sam živio u Gracu, u Austriji, a tamo sam često i boravio, jer imam i rodbine. Nekih 20 dana do mjesec nakon hapšenja u Austriji sam saznao da postoji postupak koji se vodi protiv mene u Crnoj Gori. Moje dvije putne isprave se nalaze u zatvoru, a govorim o putnim ispravama koje su važeće od 2015., kazao je Popović.

Njegov branilac, advokat Mirko Mićunović kazao je da nisu ispunjeni uslovi za vođenje ovog postupka.

"Iz razloga što smo 19. 04. 2023.godine, podnijeli zahtjev za ponavljanje postupka u korist okrivljenog u smislu odredbe čl.431 ZKP-a, a kako usljed vođenja istrage u odsustvu optuženog tada okrivljenog koji je de fakto bio dostupan svim državnim organima Crne Gore, predložili smo da vijeće ovog suda donese odluku u pravcu odredbe člana 429 stav 3 ZKP-a, o kojoj iz nama nepoznatih razloga to vijeće nije ni odlučivalo. Takođe, smatram ovo i uvodnim izlaganjem kao i procesnu primjedbu na samu dopuštenost optužnog akta na koji se ovaj optuženi nije na zakonom propisani način izjasnio, pred vijećem u postupku kontrole te optužnice", istakao je u primjedbi Mićunović na glavnom pretresu 5. marta, prenose Vijesti.

Srđan Z. Popović (28) iz Banja Luke, osuđen je u odsustvu, u Višem sudu u Podgorici na 15 godina i 10 mjeseci zatvora, zbog ubistva Gorana Đuričkovića u Budvi i nedozvoljenog držanja oružja.

U prvostepenoj presudi se navodi da je Popović kriv što je 27. oktobra 2015. godine, oko 20 časova u Ulici Slovenska obala u Budvi, na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta "The Old Fishermans Pub", sa umišljajem ubio Gorana Đuričkovića.

U prvostepenoj presudi se navodi da je okrivljeni sa prostrora stare puškarnice koja se nalazi na zidinama Starog grada, iznad lokacije zvane "Zvono", iz automatske puške "hekler & koh", obrušenog fabričkog broja, ispalio tri hica u oštećenog, prenose Vijesti.

U presudi se dalje navodi da se Đuričković u tom momentu nalazio na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta "The Old Fishermans Pub". Jedan od ispaljenih hitaca pogodio ga je u predjelu desne strane grudnog koša, nanoseći mu teške i po život opasne povrede, od kojih je na mjestu nastupila smrt. Nakon toga je okrivljeni Popović pobjegao sa unaprijed pripremljenim skuterom za vodu u pravcu Kotora. U mjestu Platamuni je između plaža Trsteno i Ploče u uvali ostavio skuter. Sa ciljem uništavanja bioloških tragova, benzinom je zapalio navedeni skuter i udaljio se u nepoznatom pravcu. Automatsku pušku je bacio u more, koja je pronađena moru 12. septembra 2016. godine u prostoru između rta Platamuni i plaže Mogren II.