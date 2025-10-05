Dvije žene izgubile život na niskim temperaturama.Njih su zatekli članovi porodice, koji su danas pošli da ih obiđu.

Izvor: MONDO

Osamdesetpetogodišnja A.Z. i godinu starija J.Z. pronađene su jutros mrtve u snijegu, u bjelopoljskom selu Barice, dvadesetak metara od porodične kuće, prenosi portal Vijesti.

Njih su zatekli članovi porodice, koji su danas pošli da ih obiđu. "Vijesti" saznaju da su njihova tijela pronađena jedno uz drugo.

Vijesti prenose da je mojkovačka policija oko 11 sati obaviještena o tome, nakon čega su, sa kolegama iz Bijelog Polja, izašli na lice mjesta.

"Izlaskom na lice mjesta od strane službenika kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje i Mojkovac, zatečena su beživotna tijela na udaljenosti oko 20 metara od kuće u kojoj su živjele same. Od strane mrtvozornika izvršen je pregled tijela, nisu konstatovane bilo kakve povrede niti tragovi nasilja", rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije.

Prema istim informacijama, državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju naložio je da se tijela pošalju na obdukciju.