Lažni diplomata Stevan Simijanović pominje se u "skaj prepisci", koju je objavio portal Libertas pres, kao jedan od aktera dogovora o švercu cigareta iz Luke Bar.

Nikšićko Osnovno državno tužilaštvo (ODT) tereti Simijanovića za krivično djelo falsifikovanje dokumenata, ali ni četiri godine od njegovog hapšenja zbog pomenutog krivičnog djela suđenje ne može da počne jer je okrivljeni u bjekstvu nakon što ga je upravo tužiteljka u tom ODT-u Ana Doderović poslije saslušanja pustila na slobodu. Četiri dana kasnije, on je neometano, preko graničnog prelaza Dobrakovo, napustio Crnu Goru.

Tužiteljka Doderović juče je kazala da je optuženi Simijanović upoznat sa datumom ročišta na kom se nije pojavio, zbog čega su se, kako smatra, stekli uslovi da mu se sudi u odsustvu, prenosi DAN.

"Donijeto je rješenje o određivanju pritvora optuženom i u više navrata odlagan je glavni pretres, a optuženi je bio upoznat sa datumom glavnog ročišta. Cijeneći da optuženi nije došao, niti je na bilo koji način opravdao svoj izostanak, ispunjeni su uslovi iz člana 324 ZKP-a da mu se sudi u odsustvu – rekla je tužiteljka.

Međutim, pošto nijesu ispunjene procesne pretpostavke, sudija Mirko Kojović je saopštio da će predlog Osnovnog državnog tužilaštva razmatrati vanraspravno vijeće, kako prenosi DAN.

"Ako vanraspravno vijeće odluči pozitivno, odnosno da se optuženom sudi u odsustvu, sud će promijeniti datum, donijeti rješenje i ranije zakazati novo ročište. Ako vijeće odluči negativno, sud zakazuje novo ročište 7. maja – rekao je sudija Kojović.

Kako je pojasnio, pošto se optuženi Simijanović nalazi u SAD, ostavlja veći raspon do narednog ročišta.

"Potrebna su dva mjeseca kako bi se ispunila sva zakonska pravila i odradile uobičajene procedure. Sve to ide preko Ministarstva pravde Crne Gore, a potom preko Ministarstva pravde SAD i nazad – objasnio je sudija.

Simijanoviću je pritvor određen tek u četvrtak veče, uoči pretresa zakazanog za 14. februar, iako je uhapšen 8. februara 2021. godine u Nikšiću, kada je zaustavljeno njegovo vozilo i nakon što je ustanovljeno da posjeduje lažni diplomatski pasoš SAD. Prije toga se u političkim i drugim krugovima predstavljao kao američki diplomata i dogovarao različite vrste poslova i, kako se spekulisalo, obećavao povlastice i uticao na političke dogovore.

Simijanović je navodno uhapšen odmah nakon što je završio razgovor sa Miodragom Dakom Davidovićem u sjedištu kompanije "Neksan".

Ni traga od Dake

Nikšićki biznismen Miodrag Daka Davidović nestao je bez traga nakon što je objavljena "skaj" prepiska u kojoj se i on spominje. Iako je do tada bio vrlo eksponiran u javnosti, o njemu se od tada ama baš ništa ne zna, niti odgovara na pozive novinara. Ni Specijalno državno tužilaštvo se ne oglašava o tome da li istraga u sklopu koje je uhapšen bivši šef barske kriminalističke policije Ilija Vasović obuhvata i Davidovića. Kakve su zaista bile veze između Davidovića i Simijanovića i ko je koga vrbovao i za koje interese ili poslove, zasad nije poznato. No, možda SDT u dogledno vrijeme razriješi i tu misteriju, prenosi DAN.

ODT u Nikšiću podiglo je optužni predlog protiv njega zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave skoro osam mjeseci nakon njegovog bjekstva. Osnovni sud je u aprilu 2022. vratio optužni predlog, uz obrazloženje i instrukcije tužilaštvu da je potrebno bolje razrješenje stanja stvari. ODT je novi optužni predlog dostavilo 3. oktobra 2022. godine.

Prema pisanju pojedinih crnogorskih medija, Simijanović je bio u bliskim vezama sa tadašnjim potpredsjednikom Vlade zaduženim za kontrolu bezbjednosnog sektora Dritanom Abazovićem. Crnogorsku ličnu kartu dobio je u februaru 2021. godine. Takođe, objavljivano je da je hotelske troškove Simijanovića plaćala Abazovićeva partija.

Prema tim transkriptima, učesnici dogovora bili su i nikšićki biznismen Miodrag Daka Davidović, šef kriminalističke policije Centra bezbjednosti Bar Ilija Vasović i biznismen Aleksandar Aco Mrkić, koji se tereti da je organizovao kriminalnu grupu koja se bavila švercom cigareta. On je već duže vrijeme u bjekstvu.

Vasović je iza rešetaka, a nedavno je s postupkom protiv njega spojen i postupak koji se vodi protiv bivšeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića zbog zloupotrebe službenog položaja i veza sa Mrkićem.

U "skaj" prepiskama iz 2020. godine Davidovića navodno zovu Vampir i Genije, a Dritana Abazovića oslovljavaju sa Kovrdžavi i Maradona. Simijanović je, navodno, imao zadatak da nagovori Davidovića da što prije uđe u lanac krijumčarenja cigareta, a ako mu to ne uspije, da ga pritisnu preko Maradone.