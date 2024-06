Vasović je uhapšen juče ujutro u Baru po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a potom je oko 13 časova priveden u sjedište Specijalnog policijskog odjeljenja, koje je tokom dana pretreslo nekoliko lokacija u Baru i Ulcinju.

U stanu biznismena Miodraga Dake Davidovića u Podgorici, 8. januara 2021. godine, sudeći prema transkriptima razgovora sa SKY aplikacije, dva i po sata trajao je sastanak kontroverznog Nikšićanina, uhapšenog bivšeg šefa barske kriminalistike Ilije Vasovića i lažnog američkog diplomate Stevana Stiva Simijanovića.

Osumnjičeni Vasović, kako je objavio Libertas nastavak prepiske sa kriptovane aplikacije, nakon sastanka u Davidovićem stanu u velikom broju poruka raportira Nikšićaninu Aleksandru-Acu Mrkiću, koji je od prošlog ljeta u bjekstvu, kako je tekao razgovor oko preuzimanja poslova šverca cigareta, te da je u pitanju “državni interes”...

On je sinoć u 21.15 časova priveden kod specijalnog tužioca Vukasa Radonjića, koji je izdao nalog za njegovo hapšenje, dan nakon što je Libertas objavio prepisku između nekadašnjeg šefa kriminalistike u Baru i Mrkića, kojeg SDT od 24. jula prošle godine sumnjiči da je organizovao kriminalnu grupu koja se bavila švercom cigareta, a čiji je član, kako piše u optužnici, bio i bivši šef Uprave policije Veselin Veljović ... Objava te prepiske ubrzala je specijalne tužioce da reaguju u tom predmetu koji je formiran još prije godinu dana.

“Vijesti” su juče pokušale da kontaktiraju Davidovića, ali se on nije javljao na pozive niti odgovarao na poruke novinara.

Libertas je objavio cijelu prepisku, bez intervencije u dijelu koji se odnosi na pravopis, a u kojoj Vasović detaljno piše šta se navodno događalo i pričalo u Davidovićevom stanu.

“Krećemo ka njemu, zgrada iza nikića, čeka nas obezbjeđenje, uvodi u lift u podzemnu garažu. Spušta se auto tu ja ostavljam tel i pištolj. Uzimam ulje i krst u ruku. Idemo na sprat 4 stan 15. Otvara mu žena”…prepričava Vasović impresije sa početka sastanka.

“Kaže daka dir da sin izađe. Mi ostajemo. Uzima svesku plavu i crv olovku. Piše moje ime. I kaže stivu i kreće on da priča da je dritan mene podržao da će doći na sl sastanak i da je u pitanju državni interes. Rekoh ne pijem i ne pušim. Stiv reci našem bratu iliji sve otvoreno u tvojim rukama je pogača pa sijeci jer od tebe sve zavisi. Pita me jel istina da se 1000 kont radilo godišnje. Rekoh okle bi ja znao. Uzima on riječ. Kaže on ja znam. To je 12 milijardi ili miliona pisao je na papir. Kaže 1 posto nije išao u državni budžet. Dolazi bez sveske. Ka sam mom kumu krivokapiću to rekao ali on je glup da svati. Kaže. Ništa ljutim se na njega. On je glup ne umije ni da slaže. On je jedan narodni čovjek”, piše u SKY prepisci, koju je EUROPOL dostavio SDT-u, prenose Vijesti.

Vasović je tokom prepiske sa Mrkićem iznio i svoje impresije o Davidoviću, kojem je navodno tokom sastanka rekao da je “20 godina van posla u Crnoj Gori, te da ga je vrijeme pregazilo”...

“On se ponašao tačno tako kako si mi ga opisao. Jedva me pustio da idem. Ni grand, ni tebe. Primjetio je krst. I on nema pojma o luci ništa. Ali je provukao da i zaigraše mu oči ko džek pot”, piše uhapšeni službenik policije, koji je smijenjen ubrzo nakon sastanka po nalogu tadašnjeg v.d. direktora UP Zorana Brđanina.

Policajac je Mrkiću u porukama prepričao uslove o kojima su se dogovorali ako preuzmu posao sa švercom cigareta preko Luke Bar, gdje je od Davidovića tražio pet dana da razmisli...

“Rekao sam svoje uslove da sednemo sa dritanom i da je u int države. Daka insistira da ide sve preko mene pare u trezor. Jer je to i D rekao da samo će tako da radi. Neće da iko sumnja. Pita. I čovek koji na tel može da naredi da krene 10 brodova robe. I koji ima infrastrukturu i sve. Rekoh moj kum kome su ovi 40 mil oteli”, prenio je Libertas poruke, koje su dostavljene SDT-u prošlog juna, pišu Vijesti.

Na osnovu tog paketa iz EUROPOL-a, SDT je podiglo optužnicu protiv odbjeglog Aleksandra Mrkića, Veselina Veljovivća, Mrkićevog brata Nikole, Muja Nikočevića.

Optužnicom su obuhvaćeni i Arsenije Kalezić (67), Stefan Bubanja (34) i njegov brat Nikola (30), Željko Bulatović (63) i njegova supruga Dušica (61), Predrag Veljić (57), Goran Gluščević (43) i državljani Srbije Borislav Lečić (71), Nemanja Anđelković (29), Nikola Bačilović (26) i Sadik Elnagar (33).