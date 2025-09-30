Osnovno državno tužilaštvo u Beranama podiglo je optužnicu protiv Š.B. iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Izvor: Mondo/Elma Nurković

Prema navodima iz optužnice, događaj se odigrao 17. avgusta 2025. godine oko 22 časa u opštini Berane, kako prenosi CdM.

Okrivljeni je, kako se navodi u optužnici, svojim vozilom marke Audi u jednom trenutku usmjerio u pravcu članova svoje šire porodice, svoje braće od stričeva – maloljetnog djeteta S. G. i S. I., – koji su morali da pobjegnu da ne bi bili udareni.

Nakon toga, dodaje se, kroz otvoren prozor automobila uputio im je ozbiljne prijetnje riječima: “Ubiću vas, je… vam oca i majku, iseliću vas iz Berana, ako budem živ poslaću vas u zatvor“, kako prenosi CdM.

Iz tužilaštva navode da su prijetnje kod oštećenih izazvale osjećaj straha i ugroženosti.

Optužnicu je potpisala rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama, Jadranka Mićović, kako prenosi CdM.