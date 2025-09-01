"U toku je komunikacija nadležnih organa dvije države u cilju određivanja ekstradicionog pritvora za ovo lice", ističe se u saopštenju.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Državljanin Albanije M.D. (30), kojeg potražuju nadležni organi te države, uhapšen je na graničnom prelazu Debeli Brijeg, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

U saopštenju se dodaje da se M.D. "potražuje na međunarodnom nivou po osnovu naredbe Prvostepenog suda opšte nadležnosti Lezha radi njegovog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo gajenje narkotičkih biljaka počinjeno u saučesništvu Krivičnog zakonika Republike Albanije".

Iz UP su dodali da su beranski policajciu locirali operativno interesantno lice (OIL) V.D. koje se potraživalo zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"On je lišen slobode u Beranama. Kod njega je prethodne sedmice, u prostorijama koje koristi, policija pronašla opojnu drogu marihuana, sjemenke ove opojne droge i improvizovanu laboratoriju sa sadnicama kanabisa", piše u saopštenju.