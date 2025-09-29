C.U. je tokom 2017. godine, prilikom boravka na slobodnom vikendu, uklonio elektronski nadzor i od tada se nalazio u bjekstvu, dodaje se.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Službenici NCB Interpol-a Podgorica su u koordinisanoj potrazi zajedno sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Budva locirali i lišili slobode državljanina Republike Turske koji se potraživao na međunarodnom nivou, saopšteno je iz Uprave policije.

"Naime, slobode je u Budvi lišen C.U. (36) za kojim je od strane NCB Interpol-a Ankara raspisana međunarodna potjernica radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 10 godina, zbog izvršenih krivičnih djela seksualni napad, falsifikovanje isprave i korišćenje tuđeg identiteta", navodi se u saopštenju.

C.U. je tokom 2017. godine, prilikom boravka na slobodnom vikendu, uklonio elektronski nadzor i od tada se nalazio u bjekstvu, dodaje se.

"U direktnoj razmjeni informacija između NCB Interpol-a Podgorica i NCB Interpol-a Ankara, lice je locirano i jutros od strane službenika Odjeljena bezbjednosti Budva, lišeno slobode. U zakonskom roku on će biti predat sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost", rečeno je iz policije.