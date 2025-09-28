Iz Ministarstva pravde rečeno da su 10. jula dali pozitivno mišljenje na Prijedlog pravilnika o načinu javljanja nadležnoj organizacionoj jedinici policije učinioca krivičnog djela protiv polne slobode nad djetetom, koji je izradio MUP

U registru pedofila trenutno su imena 114 osoba, što ukazuje na znatno povećanje počinilaca krivičnih djela protiv polne slobode, učinjenih na štetu maloljetnih lica, kojih je na dan kada je registar počeo sa radom u avgustu prošle godine bilo – 98.

U Krivičnom zakoniku definisan je i nadzor pedofila i seksualnih predatora čija su meta djeca. Predviđeno je obavezno javljanje nadležnoj organizacionoj jedinici policije; zabrana posjećivanja mjesta na kojima se okupljaju djeca, naročito vrtića, škola i dvorišta tih ustanova, igrališta i slično; obavezno posjećivanje profesionalnih savjetovališta i ustanova; obavezno obavještavanje o promjeni prebivališta, boravišta ili radnog mjesta; kao i obavezno obavještavanje o putovanju u inostranstvo

Bez kontrole

Od tada do danas malo je urađeno, jer je, osim popisne funkcije, na osnovu odgovora nadležnih resora, definisan samo segment obaveznog javljanja prestupnika policiji.

Iz Ministarstva pravde Pobjedi je rečeno da su 10. jula dali pozitivno mišljenje na Prijedlog pravilnika o načinu javljanja nadležnoj organizacionoj jedinici policije učinioca krivičnog djela protiv polne slobode nad djetetom, koji je izradilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Iz MUP-a su Pobjedi kazali da je Pravilnik o načinu javljanja prestupnika stupio na snagu 31. jula 2025. godine.

Na pitanje o ostalim segmentima koji su propisani, odnosno da li je izrađena strategija kojom će se prestupnici pratiti i kako će se obezbijediti da se ne nalaze u blizini škola, vrtića i igrališta, iz MUP-a su odgovorili da su u odnosu na te mjere posebnog nadzora više puta ukazivali Ministarstvu pravde da su norme koje se odnose na ove mjere neprecizne i nepotpune, te da se iz njih ne može zaključiti u čijoj je nadležnosti sprovođenje pojedinih mjera.

– To dovodi u pitanje efikasnu primjenu mjera posebnog nadzora, koje su od velikog značaja, imajući u vidu težinu krivičnih djela učinjenih prema posebno osjetljivoj kategoriji lica (djeca), kao i činjenicu da je potrebno izvršiti preispitivanje vrste i visine propisane kazne za kršenje mjera posebnog nadzora – istakli su iz MUP-a.

U februaru su Pobjedi iz Klinike za psihijatriju odgovorili da, prema njihovim evidencijama, dotad nije zabilježena nijedna intervencija koja bi se odnosila na tretman ili liječenje pedofila

Broj osuđenih pedofila u registru, uz pretpostavku da postoje i oni koji nikada nijesu uhvaćeni na djelu niti procesuirani, kao i ova informacija iz Klinike za psihijatriju, govori o tome da institucije sistema nijesu umrežene i da se podaci jednostavno ne dijele.

Iz Ministarstva zdravlja su Pobjedi, na pitanje šta su učinili povodom podzakonskih akata, odnosno organizacije liječenja i tretmana pedofila, što je takođe definisano Krivičnim zakonikom, odgovorili da su uključeni u proces izrade podzakonskog akta – Pravilnika programa mjera obaveznog posjećivanja profesionalnih savjetovališta i ustanova počinilaca krivičnih djela protiv polne slobode počinjenih na štetu djeteta, koji se odnosi na funkcionalnost Registra počinilaca krivičnih djela protiv polne slobode učinjenih na štetu maloljetnika.

– Trenutno smo u završnoj fazi pripreme akta u koordinaciji sa Ministarstvom pravde i drugim nadležnim institucijama, kako bi se obezbijedilo da Registar zaživi u skladu sa zakonskim rješenjima – kazali su Pobjedi iz resora kojim rukovodi ministar Vojislav Šimun.

Pojašnjavaju da će Pravilnikom biti uređen sadržaj, način sprovođenja, sastav stručnog tima, evaluacija i nadzor nad sprovođenjem programa mjera obaveznog savjetovanja i tretmana počinilaca krivičnih djela protiv polne slobode počinjenih na štetu djeteta, u svrhu resocijalizacije, prevencije recidiva i zaštite žrtava.

– Naš cilj je da ovaj proces bude sproveden kvalitetno, uz maksimalno uvažavanje zaštite prava maloljetnika – kazali su iz Ministarstva.