Kako pojašnjavaju, u popodnevnim časovima dva nadzornika Službe zaštite tokom redovnog obavljanja radnih zadataka u rejonu Punkt Stanaj u Opštini Tuzi primijetila su čamac i dvije osobe koje su izlovljavale ribu uz pomoć sonde sa kablovima.

Nacionalni parkovi Crne Gore saopštili su da je potrebno jačati prekograničnu saradnju Crne Gore i Albanije u cilju sprečavanja ekokriminala, nakon što su se juče na teritoriji Nacionalnog parka Skadarsko jezero dogodile filmske scene kada su N.D. iz Tuzi i državljanina Albanije A.G, uhvaćeni u krivolovu, pri čemu im je potonuo čamac a A.G. je drugim plovilom pobjegao ka Albaniji.

“Ugrožavanje bezbjednosti i sigurnosti nadzornika NP Skadarsko jezero i gotovo filmske scene, koje u posljednje vrijeme nijesu rijetke kada je u pitanju borba protiv krivolova i ekokriminala, desile su se juče u rejonu Tuzi i blizini granice sa Albanijom”, navode u saopštenju.

“Nakon glasnih upozorenja nadzornika Službe zaštite ove osobe su pokušale da se udalje sa mjesta. U pokušaju njihovog zaustavljanja metalno plovilo udarilo je u plovilo Službe zaštite, a zatim počelo da tone. Nadzornici su priskočili u pomoć ovim osobama ukrcavajući ih u čamac Službe zaštite, a nakon legitimisanja utvređeno je da se radi o N.D. iz Tuzi i državljaninu Albanije A.G.”, naglašavaju u saopštenju.

U čamcu se, kako dodaju, nalazila oprema za nezakoniti izlov i nekoliko komada šaranske ribe.

“Potopljeno plovilo uz velike napore Službe zaštite izvučeno je iz vode i dovezeno do službenih prostorija NP Skadarsko jezero i privremeno oduzeto. Takođe pored limenog plovila bez registrarskih oznaka oduzet je i vanbrodski motor, pretvarač električne energije, dva akumulatora, električna sonda, tri saka za odlaganje ribe, kablovi za spoj struje, rezervoar i nelegalno izlovljena riba”, istakli su iz NP Skadarsko jezero.