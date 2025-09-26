Novaković je sredinom avgusta uhapšen u Srbiji, po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpol Podgorica

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Crnoj Gori danas je izručen Darko Novaković (54), kojeg Specijalno državno tužilaštvo (SDT) sumnjiči da je član kriminalne organizacije koju je prema njihovim tvrdnjama formirao vlasnik firme "Televeks" Vladimira Mijajlović, a koja je švercovala cigarete i prala novac, pišu Vijesti.

To su "Vijestima" nezvanično kazali iz Uprave policije (UP).

Novaković je sredinom avgusta uhapšen u Srbiji, po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpol Podgorica:

"Radi njegovog prisustva krivičnom postupku koji se vodi protiv istog, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, kao i krivično djelo krijumčarenje u produženom trajanju, u saizvršilaštvu. Protiv njega je Specijalno državno tužilaštvo podnijelo krivičnu prijavu zbog sumnje da je član kriminalne grupe koja je u toku 2020. i 2021. godine u Crnoj Gori i drugim državama sprovodila aktivnosti krijumčarenja cigareta iz Luke Bar u države EU. Njemu je od strane nadležnog pravosudnog organa u Republici Srbiji određen ekstradicioni pritvor", saopšteno je nakon hapšenja iz UP.

Članovima Mijajlovićeve grupe SDT je označilo i Rožajace Harisa i Refika Kardovića, Barane - Hajrule Jahovića i Aldina Mlatišume kao i Nikolu Nina Dedaja.

Tužilaštvo je istog dana kada je otvorilo krivični predmet pokrenulo i finansijsku istragu protiv Mijajlovića i okrivljenih.

Specijalno državno tužilaštvo vjeruje da je ova organizovana kriminalna grupa godinama djelovala u Crnoj Gori nanoseći krijumčarenjem cigareta iz Luke Bar budžetu višemilionsku štetu kroz utaju poreza i druge nezakonite finansijske tokove, prenose Vijesti.