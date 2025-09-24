Vijeće Vrhovnog suda, odlučujući o predlogu Specijalnom državnog tužilaštva u Podgorici od 22. septembra za produženje pritvora, donijelo je rješenje da mu pritvor produži do 27. decembra.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Vrhovni sud produžio je pritvor Andriji Petanoviću za još tri mjeseca. On je osumnjičen da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje u saizvršilaštvu. Pritvor mu je produžen zbog opasnosti od bjekstva.

“Vrhovni sud je, na osnovu spisa predmeta, utvrdio da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni A.P. izvršio navedena krivična djela, kako je to opisano u naredbi o proširenju istrage Specijalnog državnog tužilaštva. Ta sumnja proizilazi iz materijala pribavljenog pretragom aplikacije „Sky ECC“ i drugih dokaza prikupljenih tokom postupka”, naveli su iz Vrhovnog suda.

Pritvor Petanoviću, podsjećaju, prvobitno je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 20. juna, a produžen rješenjem vijeća tog suda 29. juna, tako da po rješenju Vrhovnog suda Crne Gore može trajati do 27. decembra.

Podgoričanin Andrija Petanović kojeg Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči za šverc cigareta uhapšen je 27. juna na podgoričkom aerodromu.

Petanović se sumnjiči da je član organizovane kriminalne grupe koju su navodno formirali uhapšeni bivši policajac Duško Golubović i biznismen Sander Stanaj.