Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv devet osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije, dok se osmorici okrivljenih na teret stavlja i produženo krivično djelo krijumčarenja, saopšteno je iz SDT-a.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Optužnicom su obuhvaćeni V.P., D.J., D.V., D.V., J.M., B.Č., R.O., D.L. i M.Đ. Prema navodima SDT-a, kriminalna grupa, koju je u Crnoj Gori organizovao okrivljeni V.P., djelovala je od sredine 2019. do kraja oktobra 2020. godine, kako prenosi CdM.

U tom periodu, kako se navodi, kontinuirano su se bavili nabavkom i prodajom neocarinjenih cigareta u količini od najmanje 9.094 paketa, pribavljenih u inostranstvu. Na taj način, izbjegavanjem plaćanja carina, akciza i poreza, grupa je ostvarila imovinsku korist, dok je budžetu Crne Gore nanesena šteta od najmanje 7,18 miliona eura.

SDT je predložilo da se V.P., D.J., D.V., B.Č., D.L. i M.Đ. produži pritvor. Protiv D.V., koji je u bjekstvu, biće vođen postupak u odsustvu. Okrivljeni J.M. već se nalazi u pritvoru po drugom predmetu, dok se R.O. tokom istrage branio sa slobode.

Pored krivičnog postupka, Specijalno tužilaštvo je pokrenulo i finansijsku istragu s ciljem trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.