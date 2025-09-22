Poznati estradni menadžer Radomir Raka Marić po svemu sudeći ostaće bez 700 hiljada eura koje je prije 17 godina pozajmio Opštini Budva, nakon što je Viši sud u Podgorici odbio njegovu žalbu i potvrdio presudu Osnovnog suda u Kotoru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Portparol Osnovnog suda u Kotoru, sudija Veljko Bulatović, potvrdio je “Vijestima” da je Viši sud potvrdio presudu kotorskog suda koju je prije dvije godine donijela sutkinja Sandra Đurišić.

Marić je tužio Opštinu Budva i Crnogorsku komercijalnu banku (CKB) zahtijevajući da mu metropola turizma na ime duga isplati 700.000 eura, koje je 2008. uplatio na račun banke kako bi se izmirila kreditna obaveza metropole turizma i jednog Budvanina. Marić je ustvrdio da je novac pozajmio na osnovu ličnog poznanstva sa tadašnjim predsjednikom Opštine, pokojnim Rajkom Kuljačom, kako prenose Vijesti.

Da je presuda donesena u korist Marića, iznos koji bi morala da vrati Opština Budva, sa zateznom kamatom, bio bi najmanje dvaput veći.

“Odbija se žalba kao neosnovana i potvrđuje presuda Osnovnog suda u Kotoru od 5. maja 2023. godine”, piše u presudi Višeg suda u koju su “Vijesti” imale uvid.

U obrazloženju presude navodi se da je presudom Osnovnog suda odbijen kao neosnovan zahtjev Marića, kojim je tražio da se Opština Budva obaveže da mu isplati iznos od 633.386,78 eura, sa zakonskom kamatom počev od 19. septembra 2016. godine, kao i da mu CKB isplati 66.613,22 eura sa zakonskom kamatom, kako prenose Vijesti.

Istom presudom odbijen je i prigovor banke o nenadležnosti suda, ali presudom je Marić obavezan da na ime troškova postupka banci isplati 7.986 eura.

Marić je tužio Opštinu Budva i CKB i tražio da mu vrate novac kojim je navodno izmirio kreditni dug metropole turizma prema toj banci. Kako piše u spisima predmeta u koje su “Vijesti” imale uvid, aprila 2008. godine on je uplatio 700.000 eura CKB-u, koje su nakon toga preusmjerene tako što je 633.386,78 eura otišlo na izmirivanje kredita Opštine, dok je sa 66.613,22 eura zatvoren kredit izvjesnog D. D.

Sve je počelo 31. oktobra 2007. godine, kada je zaključen ugovor o kreditu između CKB-a i Glavnog računa trezora Opštine Budva, u iznosu 2.876.560,70 eura.

Interesantno je da je taj novac preusmjeren na zatvaranje kredita izvjesne kompanije “Lark business S.A.”, koja nije registrovana u Crnoj Gori, već u Bijeljini. Sjedište firme je u Urugvaju.

Opština je tokom sudskog procesa ostala pri stavu da nema finansijskog traga u izvodima Sekretarijata za finansije o 700.000 eura koje je navodno Marić platio za njihov račun.

Kako se navodi u obrazloženju presude Višeg suda, 2, 8 miliona eura iz ugovora o kreditu koji je zaključen između banke i Opštine Budva, nije uplaćeno na račun lokalne uprave, već na račun firme “Lark bussines S.A.”, a za koju, kako se navodi, “ne postoji nijedan dokaz na osnovu koga bi se utvrdio u kakvom obligaciono-pravnom odnosu je bila sa Opštinom Budva ili bankom”.

“Nema dokaza na osnovu kojih bi se utvrdilo zašto su navedena novčana sredstva uplaćena navedenoj kompaniji. I po nalaženju Višeg suda, kako ugovor o kreditu nije realizovan prema Opštini Budva, jer joj nije uplaćen novac, to se ne može prihvatiti tvrdnja tužioca (Marića) da je novčanim sredstvima koje je uplatio zatvorio kredit Opštine Budva, jer je kredit realizovan prema firmi Lark bussines S.A.”, piše u presudi Višeg suda.

Navode i da “nije logično da neko lice vrši uplatu novčanih sredstava većeg iznosa, koji se mjeri stotinama hiljada eura, na ime pozajmice Opštini Budva i poznanstva sa njenim predstavnicima, a da za tu uplatu nema zaključen ugovor o zajmu”.

“Nije logično ni da Opština Budva koja je pravno lice pozajmljuje novac od fizičkih lica bez ikakvog pisanog traga o tome - ugovora o zajmu, a da za te radnje, s obzirom na visinu pozajmice, nema saglasnost svojih organa, Skupštine opštine, shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi”, piše u presudi.

Viši sud navodi da je Osnovni sud u Kotoru pravilno cijenio kao neutemeljen iskaz Marića da je “navedena novčana sredstva pozajmio Opštini Budva zbog poznanstva sa tadašnjim predsjednikom Opštine Rajkom Kuljačom, a s ciljem prebijanja komunalija za kompleks koji je trebalo da gradi”.

“Nije logično da Marić koji tvrdi da je banci za transakcije davao samo pisane naloge koje je sam lično potpisivao, iznos novca od 700.000 eura uplaćuje navodno Opštini Budva samo na osnovu poznanstva i dobrih odnosa sa predsjednikom Opštine i bez ijednog pisanog dokaza, ugovora o zajmu, ugovora o komunalijama…”, navodi se u presudi podgoričkog Višeg suda.

Specijalno državno tužilaštvo je još 2019. provjeravalo kako je poznati estradni menadžer platio 700.000 eura CKB-u da bi izmirio dio kredita Opštine Budva i zbog čega se lokalna uprava kreditno zadužila 2.800.000 eura kod iste banke, da bi zatvorila kredit nepoznate firme “Lark business” iz Urugvaja. Dokumentaciju su tužilaštvu, kojim je tada rukovodio sada pritvoreni Milivoje Katnić, proslijedile kolege iz kotorskog Osnovnog državnog tužilaštva. Međutim, nikada u ovom predmetu nije podignuta optužnica, niti je razjašnjeno ko stoji iza urugvajske firme, koja je dobila milionski kredit.

Marić je bio ključna figura u vrijeme kada je Budva bila centar muzičkih dešavanja na Balkanu - kao menadžer je posredovao prilikom gostovanja Rolingstonsa na Jazu 2007. godine, odnosno kraljice popa Madone godinu kasnije.

Upravo ti muzički spektakli, koji su koštali budvansku Opštinu više od 10 miliona eura, procesuirani su pred Specijalnim tužilaštvom.

Na čelu Organizacionog odbora za koncert Rolingstonsa bio je Svetozar Marović, osuđen i odbjegli šef budvanske kriminalne grupe, za kojim je podignuta i potjernica...