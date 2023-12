NAŠLI SU MU PET KILA DROGE, A S TIFOM SU BILE MUKE! Menadžer o svađi Bebeka i Brege

Radomir Raka Marić ispričao je koje probleme su imali s pojedinim članovima sastava Bijelo dugme, ali i kako je pomagao porodici Cece Ražnatović kada je bila zatvoru.

Izvor: Youtube/ K1 Televizija /screenshot

Poznati estradni menadžer Radomir Raka Marić skoro 50 godina sarađuje sa grupom Bijelo Dugme, tačnije od perioda osamdesetih pa sve do današanjeg, malo drugačijeg sastava. Raka je istakao da mu se današnji performansi "Bijelog dugmeta" sa trubačima ne dopadaju, a prisjetio se i kako je izledalo raditi sa bendom koji je bio najpopularniji u bivšoj Jugoslaviji.

"Konkurencija nije bila neka, Čorba je bila aktuelna, i Yu grupa. Dobro, Dugme je tu bio jedan level veći od ostalih i onda je rastao sve više i više. Pa bilo je problema normalno, sa članovima benda, Ipe je bio mlad, nismo mogli da ga obuzdamo. To je u početku, kasnije dolaze drugi problemi s drugim pjevačima, sa Tifom, to su bile muke, to je bilo ono, da režeš vene od muke, šta mi je radio. Volio je te poroke, tako, da sam ga morao paziti, gdje će biti, šta će biti posle koncerta, kada će leći, obilazio sam ga da ne pobjegne negdje, da ne ode u život. Tražio sam ga po kafanama. U Vršcu kad sam ga tražio, noć 12 sati, ja krenem u obilazak da vidim da li su svi legli. Vidim da ga nema u sobi, Vršac, ponoć, nigdje ništa nema sve je zatvoreno. Ja izlazim iz hotela, naiđem na neki taksi pitam ga: 'Ima li da radi, neka kafana nešto', kaže, ima gore, na vrh čuke, kaže, vršačke, ima neka kafana koja radi. Ja se uputim tamo, izlazim iz taksija, čujem: 'Lipe cvatu', ja ulazim, imam šta da vidim. Tifa na stolu, pjeva oko njega su svi pijani muškarci", prisjetio se Raka, pa dodao koliko je bilo zahtjevno spasiti Bregu i Tifu od sve većeg broja obožavateljki.

"Ma sa Goranom nikad nije bilo problema, samo sa Tifom je bilo problema. To su bili problemi u Dugmetu i bilo je problema sa Ipetom, otišao je bio u zatvor. On je kažnjen dužim zatvorom, baš je teško bilo. Kod njega je pronađeno 5, 6 kilograma neke droge. Dobio je 4-5 godina zatvora, ali je on bio primjer. Za primjer je dobio tu kaznu da drugi ne rade isto. Znaš, nije bio samo, on je bio sa društvom. Oni su osuđeni nešto simbolično, a on je možda dobio kaznu, ispostavilo se da je on dao pare za tu drogu, ali to nije bilo tako. Pričali su da je pun bubanj bio droge. Priča u novinama je išla tako da je pun bubanj bio droge, 50 kila, što nije bilo baš tako. Tako je jadan nadrljao i otišao u zatvor, bio je u Zenici, bio je u Foči ležao", dodao je Raka.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Jedan od najboljih bubnjara tada najpopularnije rok grupe Jugoslavije, Goran Ipe Ivandić ubio se 12. januara 1994. godine, kada je skočio sa šestog sprata beogradskog hotela "Metropol" - "Znaš, kada imaš sve i kada preko noći ostaneš bez ičega, kao što je on ostao. Nemaš ništa, rat je. Ne radiš, ne sviraš, kome da sviraš? Kome da svira bubnjar u ratu? Može da svira samo na groblju, posmrtne marševe", rekao je Raka i otkrio da li im se obratio za pomoć:

"Pa nije, ja ga nisam vidio. Ja sam tada otišao, živio sam u Grčkoj, kada je počeo rat. Tako su mi javili da je to uradio. Bilo mi je žao, ja sam ga jako volio. Bio je najmlađi i bio mi drag mnogo".

Poznato je da je prvi pjevač grupe Bijelo dugme bio Željko Bebek, ali uslovi koje je počeo da im postavlja nisu im se dopali, pa je na njegovo mjesto došao Alen Islamović, a onda Mladen Vojičić Tifa.

"Prva promjena sa Bebekom se desila tako što je trebalo da se ide na snimanje novog albuma i Bebek je uvrtio u glavu da se bez njega ne može. I počeo je sa pričom nekim oko novca i tražio je neke cifre od mene i Gorana da mu damo. Goran mi je tada rekao: 'Slobodno mu reci da nam ne treba'. I ja sam bio u fazonu kako ne treba kada nam treba, a Goran je insistirao neka ne treba nam. Reko treba da se snima album, i on je nastavljao samo ti njega otpusti, tako reci. Tako je i bilo. I meni Goran kaže posle toga ovaj mali u Divljim jagodama on je jako dobar, možeš li da vidiš sa njim. Tako sam ja prvo bio u kontaktu sa Alenom. Oni su u to vrijeme imali planove, željeli su album da rade u Londonu, mislili su da će napraviti neku svjetsku karijeru. Uglavnom, on je odgodio saradnju sa nama. I došli smo u neki ćorsokak. Ja sam malo preko muzičara svih sa kojima sam bio u kontaktu došao do Tife. Preporučili su mi ga. I ja odem, nađem Tifu. Ja ga pitam jel bi išao na probu da vidiš to i to, kod Gorana, kaže hoće. Zovnem ja Gorana, došao Tifa, Goran uzeo gitaru kaže: 'Ajde ovo, ajde ono', i kaže Goran, može on. I tako je ostao Tifa", rekao je menadžer.

Tifa je godinama imao probleme sa alkoholom, a to je uticalo i na odnose u grupi - "Da, dovodio je do ludila Gorana taj Tifin problem sa alkoholom. Nije mogao da pjeva par puta. Goran je znao da pjeva umjesto njega da ga pokriva sa glasom. Alen je dvjie godine kasnije da nema ništa od te svjetske karijere koju su počeli u Londonu. I kad sam ga pozvao, odmah je pristao i eto, on je ostao zadnji kao pjevač".

Raka je početkom dvehiljaditih sarađivao i sa Svetlanom Cecom Ražnatović, te je sa njom organizovao čuveni koncert na stadionu Marakana 2002. godine: "Da, da. I to. Ja sam Svetlani radio te godine cijelu evropsku turneju. Tako je".

Godinu dana nakon toga ubijen je premijer Zoran Đinđić, nakon čega je pokrenuta akcija "Sablja" u kojoj je uhapšena i Svetlana Ražnatović - "Mene je to onako baš udarilo, znaš, u srce me udarilo baš. Znaš, ono, majka dvoje male djece, oni mali Veljko i Anastasija... Veljko, mali, isto, ostali bez majke koja je u zatvoru, koju su zatvorili sa kriminalcima da leži. Ona koja je zvijezda za mene, nisam ja znao, ulazio u te priče, šta je, zbog čega je. Ono što se pričalo, sve što se pisalo mene je tako udaralo, u srce me udaralo. Znaš, kako ja sam gledao da joj pomognem koliko sam mogao. Tada je bilo to vanredno stanje u državi, nisam mogao, nema tu bilo kakve intervencije da zoveš nekoga, da nekoga pusti ma kakvi. Brinuo sam malo, bila je tu i Lidija i djeca i baka, i ta tetka njena, tako su svi brinuli oko djece, ja sam se brinuo nešto finansijski i tako", ispričo je Rada.

Vidi opis NAŠLI SU MU PET KILA DROGE, A S TIFOM SU BILE MUKE! Menadžer o svađi Bebeka i Brege Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 7 / 7

BONUS VIDEO: