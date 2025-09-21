U selu Borišiće kod Sjenice pronađeno je tijelo Alije Kuča (39), osumnjičenog za monstruozno krivično djelo silovanja maloljetne djevojčice. Tijelo je u fazi raspadanja, a policija je naložila obdukciju.

U selu Borišiće kod Sjenice danas je pronađeno beživotno tijelo Alije Kuča (39), muškarca za kojim je mjesecima tragala policija zbog optužbi za teško krivično djelo silovanja maloljetne djevočice, člana njegove porodice. Prema prvim informacijama, tijelo je otkriveno oko 11:30 sati, u dvorištu porodične kuće K.A, a sumnja se da je riječ o samoubistvu vješanjem.

Kako se saznaje, Kuč je pronađen obješen i u fazi raspadanja, što ukazuje da je smrt nastupila prije više dana. Policija i forenzičke ekipe obavile su uviđaj, a tijelo je prebačeno na obdukciju radi potvrde uzroka smrti.

Potjernica i dug kriminalni dosije

Podsjetimo, za Alijom Kučom je bila raspisana međunarodna potjernica, nakon što je početkom godine osumnjičen za silovanje svoje maloljetne ćerke. Prema medijskim navodima, kobne večeri je, nakon što ga je komšija istjerao zbog neprikladnog ponašanja, odveo djevojčicu do obližnje rijeke i tamo je silovao. Djevojčica je, ohrabrena od maćehe, prijavila slučaj policiji, a potom je smještena u dom za nezbrinutu djecu.

Njegov dosije uključuje niz krivičnih prijava - od nasilja nad bivšim partnerkama, prijetnji smrću, do ilegalnog posjedovanja oružja i sumnji na trgovinu ljudima. Još 2014. godine bio je osuđen na pet godina zatvora zbog pokušaja silovanja maloljetne sestrične.

Nakon februarskog zločina, Kuč je, prema nezvaničnim informacijama, pobjegao iz Crne Gore i sklonio se u svoje rodno selo Borišiće, na samoj granici sa Crnom Gorom. Upravo zbog poznavanja terena i podrške pojedinaca iz okruženja, policiji je bilo otežano njegovo lociranje.

Direktor crnogorske policije je u martu potvrdio da Kuč više nije na teritoriji Crne Gore, te da je u saradnji sa međunarodnim institucijama raspisana potjernica. Ipak, uprkos opsežnoj potrazi, uhapšen nije - do današnjeg mračnog otkrića.

Smrt Alije Kuča vjerovatno zatvara jedno od najpotresnijih krivičnih poglavlja u regionu posljednjih godina. Javnost, koja je mjesecima pratila njegov bijeg i monstruozne optužbe, sada će čekati zvanične rezultate obdukcije i potvrdu da li je zaista riječ o samoubistvu.

(Sandžakdanas/Mondo)