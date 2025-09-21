Prema podacima Specijalnog državnog tužilaštva, u periodu od 1. januara do 30. juna za krivična djela organizovanog kriminala pokrenuto je 14 istraga protiv 66 fizičkih lica. Takođe, u istom periodu, podignuto je i 11 optužnica protiv ukupno 74 lica

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Crne Gore međunarodnim bezbjednosnim partnerima upućeno je osam zahtjeva za identifikaciju imovine u inostranstvu, stečene kriminalnom djelatnošću, kojima su tražene provjere za 93 fizička lica. To pokazuje drugi prilog Vlade Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori koji se odnosi na period od 1. janura do 1. septembra ove godine.

Kako je ranije najavljeno, Evropska komisija (EK) trebalo bi uskoro u Briselu da objavi redovni izvještaj o Crnoj Gori i njenom napretku u oblasti evropskih integracija, piše Portal RTCG.

Po navodima iz drugog godišnjeg Vladinog priloga za izvještaj Evropske komisije, oblasti zajedničke operativne međunarodne policijske saradnje s Europolom tokom 2025. godine bile su fokusirane na suprotstavljanje transnacionalnom krijumčarenju kokaina, organizovanim kriminalnim grupama (OKG), uključujući teška krivična djela i korupciju povezanu sa tim grupama.

Saradnja obuhvata i aktivne potrage za vođama kriminalnih grupa koji su u bjekstvu, te oblasti terorizma i ekstremizma, krijumčarenja cigareta, pranja novca, pronalaska i oduzimanja imovine, krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, uz krivična djela protiv životne sredine, kao i zloupotrebu djece na internetu.

U toku 40 finansijskih istraga

Prema podacima Specijalnog državnog tužilaštva, u periodu od 1. januara do 30. juna za krivična djela organizovanog kriminala pokrenuto je 14 istraga protiv 66 fizičkih lica. Takođe, u istom periodu, podignuto je i 11 optužnica protiv ukupno 74 lica.

Pokrenuto je ukupno 40 finansijskih istraga protiv 123 fizička i 17 pravnih lica.

“Poređenja radi, Državno tužilaštvo u toku 2024. pokrenulo je finansijske istrage u 23 predmeta, protiv 106 fizičkih i pet pravnih lica, pa je zaključak da je trend pokretanja istraga u porastu. U tri predmeta formirana u prvom kvartalu, sud je po predlogu državnog tužilaštva donio rješenja o privremenom oduzimanju imovine i to u dvije finansijske istrage koje se vode pred Specijalnim državnim tužilaštvom protiv 13 fizičkih lica i u jednoj finansijskoj istrazi koja se vodi u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju u odnosu na jedno odgovorno lice u okrivljenom pravnom licu. Određenim privremenim mjerama zabranjeno je raspolaganje većim brojem nepokretnosti i privremeno oduzeto više motornih vozila, kao i jedan luksuzan ručni sat”, navodi se u dokumentu Vlade.

U skladu sa Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Crne Gore i Evropske policijske kancelarije (Europola), i strateškim odlukama Crne Gore, Uprava policije sprovodi mjere kroz Evropsku multidisciplinarnu platformu protiv kriminalnih prijetnji.

“Posebno je značajno otvaranje Operativnog centra SPOC 24/7, to jest, jedinstvene kontakt tačke za međunarodnu saradnju svih organa za sprovođenje zakona”, navodi se u dokumentu.

Crna Gora je od 1. januara nastavila intezivnu operativnu saradnju s međunarodnim partnerima kroz 7.468 komunikacija sa drugim nacionalnim biroima Interpola, 298 komunikacija sa inostranim policijskim oficirima za vezu, 176 sa inostranim policijskim organizacijama i inostranim ambasadama i 3.203 komunikacija sa Europolom.

“U oblasti otkrivanja nezakonito stečene imovine obrađeno je 38 zahtjeva. Od inostranih partnera primljeno je 30 zahtjeva, kojima su tražene provjere za 100 fizičkih i sedam pravnih lica, dok je sa nacionalnog nivoa upućeno osam zahtjeva za identifikaciju imovine u inostranstvu, stečene kriminalnom djelatnošću, kojima su tražene provjere za 93 fizička lica”, navedeno je u prilogu za izvještaj Evropske komisije.

Kako se naglašava, u prvih osam mjeseci ove godine korištćenjem FIND sistema na graničnim prelazima u Crnoj Gori, izvršeno je 7.918.283 provjere u Interpolovoj bazi traženih lica, od čega je lišeno slobode 40 lica.

I funkcioner policije sumnjiv zbog pranja novca

Za prvih osam mjeseci godine sprovođene su aktivnosti ciljanog traganja u 35 predmeta ciljanih potraga, završeno je 11 ciljanih potraga lociranjem i hapšenjem međunarodno traženih lica.

“Ostali predmeti su u radu. Od realizovanih ciljanih potraga, pet lica, svi registrovani članovi organizovanih kriminalnih grupa je locirano i lišeno slobode u inostranstvu, razmjenom kroz međunarodnu operativnu saradnju, dok je šest lica uhapšeno u Crnoj Gori”, dodaje se.

Kako se zaključuje, prema podacima Uprave policije, Specijalnom tužilaštvu procesuirano je 12 fizičkih i dva pravna lica, zbog osnovane sumnje da su izvršili 14 krivičnih djela pranje novca, od kojih dva krivična djela pranje novca u produženom trajanju, izvršeno po osnovu Zakona o pravnim licima, prenosi RTCG.

“Među prijavljenim licima je jedan visokorangirani policijski službenik”, ističe se u izvještaju.

Navedeno je i da iznos novčanih sredstava koji je stečen kriminalnim aktivnostima i plasiran u legalne tokove iznosi 8,2 miliona eura.