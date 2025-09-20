Ministarstvo pravde prihvatilo je sugestije skupštinskog Odbora za izbornu reformu koje se odnose na strože kazne za prekršioce izbornih pravila.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Te sugestije, kako je rečeno u tom resoru, biće proslijeđene na mišljenje Evropskoj komisiji. I u vlasti i u opoziciji poručuju da je to korak naprijed ka demokratizaciji izbornog procesa, navodi se u prilogu Radija Crne Gore.

U DPS-u pozivaju vladajuću većinu da podrži i uvođenje otvorenih lista, i neposredan izbor predsjednika opština, na šta iz PES-a odgovaraju da su za sva rješenja koja daju moć u ruke građanima.

Nakon što je Ministarstvo pravde uvažilo sugestije Odbora za izbornu reformu, sada je i izvjesno da će falsifikovanje potpisa birača biti krivično djelo, kao i strože kazne za finansiranje partija, kako prenosi RTCG.

“Dali smo obrazloženje za predloge sa kojima smo u potpunosti saglasni, ali ukazali smo na ona područja u kojima je potreban dodatni dijalog i konsultacije, a posebno u dijelu razgraničavanja prekršajne i krivične odgovornosti”, poručila je direktorica Direktorata za krivično zakonodavstvo Jelena Grdinić.

Predsjedavajući u odboru za izbornu reformu Vasilije Čarapić (PES) nada se da će njihove sugestije dobiti i zeleno svjetlo Evropske komisije.

“Jer je neophodno da sve anomalije izbornog procesa uništimo ukoliko želimo da imamo fer izbornu utakmicu, a ovim smo napravili veliki korak ka dostizanju tog cilja”, smatra Čarapić.

Da reformski zakoni imaju smisla tek kada budu uvršteni u Krivični zakonik, poruka je kopredsjedavajućeg Odboru Nikole Rakočevića (DPS), kako prenosi RTCG.

“Daju puni smisao finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, odnosno u punoj mjeri obavezuju političke partije, propisuju sankcije za kršenje pravila političke igre u toku kampanje i ukupno u toku urednog finansiranja političkih subjekata”, rekao je Rakočević.

A kako bi se set izbornih zakona u potpunosti uobličio, predstoji i rasprava o uvođenju otvorenih lista i neposrednom izboru predsjednika opština.

Iniciraće to poslanici opozicije, jer bi to, kako smatra Rakočević, bio puni iskorak ka demokratizaciji izbornih procesa.

“Nažalost, koliko sada razumijemo vlast ili makar značajan dio vlasti nije spreman na takve korake unaprijed ali bez obzira insistiraćemo i tražiti da dobijemo odgovore ko je protiv uvođenja otvorenih lista i direktnog izbora predsjednika opštine”, dodao je Rakočević.

Pokret Evropa sad je za sve inicijative koje će Crnu Goru uvesti u razvijeni demokratski svijet, pa su tako, kako poručuje Čarapić, i za sistem otvorenih lista.

Parlamentarna većina i opozicija načelno su dogovorili da svi lokalni izbori u državi budu održani u jednom danu, 2027. godine.