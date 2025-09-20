Zaposleni u sudstvu i sekretarijatu Sudskog savjeta, od 6. oktobra, obustaviće rad, odlučeno je na sjednici matičnog sindikata

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Predsjednik te sindikalne organizacije Dejan Đukić saopštio je Radiju Crne Gore da su se na taj potez odlučili jer višemjesečni razgovori sa resornim Ministarstvom finansija nijesu urodili plodom, odnosno nije došlo do dogovora o povećanju plata za čitavu administraciju od 30 odsto i potpisivanje granskog kolektivnog ugovora za oblast sudstva.

Sindikat sudstva je od ministarstava pravde i finansija tražio povećanje zarada za čitavu administraciju u iznosu od 30 odsto i potpisivanje granskog kolektivnog ugovora za oblast sudstva. Iako su pregovori trajali više mjeseci, do dogovora ipak nije došlo. Na današnjoj sjednici sindikata odlučeno je da zaposleni sljedećeg mjeseca obustave rad.

“Donijeta je odluka da obustava rada stupi na snagu 6. oktobra 2025. godine, a obustava će se organizovati radnim danima u periodu od 11 sati do 12 sati”, kazao je predsjednik sindikata.

Đukić kaže da najveća odgovornost što do dogovora nije došlo snosi Ministarstvo finansija, kako prenosi RTCG.

“Moram napomenuti i odličnu saradnju sa ministrom pravde Bojanom Božovićem, ali u ovom slučaju izostala je ruka ministra finansija, njihova saradnja, iako su u brojnim sastancima izrazili želju da nam poboljšaju materijalni status.

Ukoliko nakon obustave rada ne dođe do kakvog kompromisa, slijedi radikalizacija, ukazuje Đukić.

“Ide se sa štrajkom upozorenja, sat vremena, a ako u narednom periodu ne dođemo do zajedničkog jezika, doći će do totalne obustave rada cijelo radno vrijeme”, istakao je on.

Đukić podsjeća da su zarade u sudstvu minimalne i da je povećanje neophodno kako bi ta važna institucija funkcionisala na pravi način.