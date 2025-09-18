Cilj tima je, kako je saopšteno, sprečavanje aktivnosti koje mogu imati dugoročne posljedice po životnu sredinu i održivi razvoj zajednice.

Formiranjem operativnog tima za borbu protiv ekološkog kriminala Crna Gora započinje, kako kažu nadležni i aktivisti, odlučnu akciju zaštite prirodnih resursa i životne sredine. Tim je formirao vrhovni državni tužilac Milorad Marković, a čine ga predstavnici tužilaštva, policije, resornih ministarstava i stručnjaci iz oblasti ekologije, navodi se u prilogu Radija Crne Gore.

Ekološki aktivisti Vuk Vujisić i Azra Vuković pozdravljaju odluku i vjeruju da je ovo prvi ozbiljan korak ka obračunu sa nelegalnim poslovima koji godinama devastiraju prirodu. Oni očekuju da se prioritetno krene u obračun sa nelegalnom eksploatacijom šljunka i pijeska, bespravnim sječama šuma i krivolovom.

“Kada govorimo o ekološkom kriminalu, riječ je o nelegalnim aktivnostima u šumarstvu, vađenju pijeska, šljunka i krivolovu. U tim oblastima je moguće brzo postići rezultate”, kazala je Vuković.

Vujisić dodaje da je minimum koji očekuje konačno zaustavljanje eksploatacije šljunka na Morači, ali i procesuiranje odgovornih za nelegalnu eksploataciju kamena i šuma.

Oni ukazuju da je u prošlosti bilo sličnih inicijativa, ali da su rezultati izostajali. Ovoga puta, ipak, vjeruju da će biti drugačije.

“Rezultati su vrlo brzo mogući ukoliko sve zainteresovane strane budu imale istu volju. Ja želim da vjerujem da će se to i dogoditi”, poručila je Vuković.

Vujisić očekuje prve rezultate i procesuiranja do kraja godine, a intenzivniji rad već od proljeća. Posebno naglašava da ulaganja u inspekcijske službe ne treba posmatrati kao trošak, prenosi RTCG.

“Nedostaju vozila, nedostaje ljudi, ali sve što se uloži u inspekcije i službe koje čuvaju imovinu i životnu sredinu Crne Gore višestruko se vraća”, istakao je on.

Formiranje tima pozdravio je i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, ocijenivši ga kao važan i pravovremen odgovor na jedan od najsloženijih izazova sa kojima se Crna Gora suočava.

“Ovo je odlučan korak ka istinskoj zaštiti prirode i ostvarivanju ustavnog načela koje Crnu Goru definiše kao ekološku državu”, poručio je ministar.