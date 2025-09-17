Apelacioni sud je, nakon sjednice vijeća od 2. septembra, donio presudu kojom je žalbu branioca Nikića odbio kao neosnovanu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud potvrdio je presudu Višeg suda u Podgorici od 27. februara kojom je Igor Nikić osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina i šest mjeseci zatvora, zbog ubistva Dragana Ševaljevića i nedozvoljenog držanja oružja.

Apelacioni sud je, nakon sjednice vijeća od 2. septembra, donio presudu kojom je žalbu branioca Nikića odbio kao neosnovanu.

Ševaljević je ubijen 15. oktobra 2022. godine, u ugostiteljskom objektu u centru Podgorice.

Žalbu protiv prvostepene presude izjavio je branilac optuženog, zbog "bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni", podsjeća se u saopštenju, pišu Vijesti.

"Odlučujući o žalbi, Apelacioni sud je ocijenio da je prvostepeni sud je dao jasne i potpune razloge, koje je prihvatio i ovaj sud, o tome zašto nije prihvatio stav odbrane da je optuženi izvršio ubistvo na mah, pa je na pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio Krivični zakonik kada je radnje optuženog Igora Nikića pravno ocijenio kao krivično djelo ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija".

Apelacioni sud je ispitao pobijanu presudu i u dijelu odluke o kazni koja se osporava žalbom branioca, pa je ocijenio da je prvostepeni sud pravilno utvrdio i u dovoljnoj mjeri vrednovao sve okolnosti koje su od uticaja na izbor krivične sankcije i koje su od značaja da kazna bude veća ili manja.

Po mišljenju Apelacionog suda izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 godina i šest mjeseci predstavlja adekvatnu kaznu težini krivičnog djela i stepenu krivice optuženog, pa je "za očekivati da će se istom postići svrha kažnjavanja u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija", piše u saopštenju.

Presuda će objavljena na internet stranici Apelacionog suda.