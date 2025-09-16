Policija traga za štićenikom Doma za stare u Bijelom Polju, šezdesetogodišnjim V.L., koji je nestao u četvrtak veče, 12. septembra.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je Vijestima sinoć nezvanično potvrđeno iz Uprave policije, slučaj im je prijavljen istog dana oko 21 sat, kada je osoblje Doma obavijestilo da se V.L. udaljio iz ustanove.

“Od podnosioca prijave prikupljena su obavještenja i policija preduzima mjere i radnje u cilju pronalaska štićenika”, rečeno je ranije danas nezvanično Vijestima iz UP-a.

Za sada nema informacija gdje bi se V.L. mogao nalaziti.