U konkretnom slučaju drugostepeni sud se prilikom odmjeravanja kazne za svako krivično djelo kretao u okviru zakonom propisanog raspona kazne i nije primijenjen institut ublažavanja kazne.

Iz Apelacionog suda su reagovali na tekst "Častili je 13 mjeseci manje robije: Apelacioni sud za gotovo polovinu umanjio zatvorsku kaznu Klikovac”, objavljenom na portalu "Vijesti" 10.09.2025.godine.

Reagovanje prenosimo integralno:

"U cilju objektivnog, potpunog i tačnog informisanja javnosti, objašnjavamo da je Apelacioni sud Crne Gore donio odluku Kžs.br. 11/25 od 10.07.2025.godine kojom je uvažio žalbu branioca optužene Violete Klikovac i u skladu sa zakonskim ovlašćenjima preinačio prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici u dijelu odluke o kazni na način što je optuženoj Violeti Klikovac za krivična djela zloupotreba službenog položaja, falsifikovanje službene isprave i krivično djelo falsifikovanje službene isprave putem podstrekavanja izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci. Prilikom donošenja odluke Apelacioni sud Crne Gore je cijenio olakšavajuće okolnosti na strani optužene koje je pravilno utvrdio prvostepeni sud, kao i činjenicu da je imenovana vratila više od polovine iznosa štete oštećenom privrednom društvu, nastale usled preduzetih inkriminisanih radnji u iznosu od 16.265,94 eura, a da je u odnosu na preostali dio štete u iznosu od 12.925,45 eura iskazala namjeru da i ovaj iznos vrati, kako to proizilazi iz spisa predmeta.

Po ocjeni Apelacionog suda Crne Gore ovako izrečena kazna u svemu je srazmjerna stepenu krivice optužene Violete Klikovac i težini krivičnih djela koje je izvršila, te je za očekivati da će se istom postići svrha kažnjavanja u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija", navodi se u reagovanju Apelacionog suda.