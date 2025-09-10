Apelacioni sud Crne Gore za gotovo polovinu umanjio je zatvorsku kaznu za bivšu direktoricu podgoričkog gradskog preduzeća “Putevi” Violetu Klikovac, koja će po pravosnažnoj odluci umjesto dvije godine i sedam mjeseci robijati čak 13 mjeseci manje.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Klikovac je prvostepenom odlukom Višeg suda u Podgorici, krajem decembra prošle godine, bila osuđena na dvije godine i sedam mjeseci zatvora, zbog zloupotrebe službenog položaja, da je oštetila firmu za više od 30.000 eura, falsifikovanja službenih isprava i falsifikovanja službenih isprava putem podstrekivanja, kako prenose Vijesti.

Tom presudom, arhivarka “Puteva” Sonja Perić osuđena je na četiri mjeseca uslovno za krivično djelo falsifikovanje službenih isprava, odnosno ovjeravanje službenim pečatom netačnog sadržaja u službenom dokumentu.

Prvostepenu odluku preinačilo je vijeće Apelacionog suda i za 42 odsto umanjilo kaznu, koju je izrekla sutkinja Višeg suda u Podgorici Sonja Keković.

Samostalna savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović saopštila je “Vijestima” da je prvostepena presuda preinačena samo u dijelu odluke o kazni za Klikovac.

“Na način što je okrivljenoj V. K. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci. U ostalom dijelu presuda je ostala neizmijenjena”, piše u odgovoru Vukmirović.

Optužnim predlogom Specijalnog državnog tužilaštva, kojeg je zastupao tužilac Jovan Vukotić, navodi se da je nesumnjivo dokazano da je Klikovac, od 30. decembra 2013. do 24. decembra 2017. godine, oštetila kompaniju “Putevi” za iznos veći od 30.000 eura kupujući ekskluzivne modne komade u buticima firmi “SAMMS”, “Tenero”, “Mona” i “Đak sport” umjesto opreme za potrebe zaposlenih u preduzeću, kojim je rukovodila.

Perić se teretila da je kao arhivarka “unosila lažne podatke u djelovodnik”.

Tokom suđenja, Klikovac nije sporila da je kupovala garderobu za lične potrebe, ali je negirala izvršenje krivičnog djela, navodeći da je vaučere uzimala na osnovu odluke koju je sama donijela, a po kojoj su svi zaposleni u “Putevima” mogli da trguju.

Tužilaštvo je kao otežavajuću okolnost navelo i da je oštetila firmu “dok se nalazila u nezavidnoj situaciji poslovanja”.

Okrivljena Perić priznala je tokom suđenja da se kaje što je unijela netačan podatak u djelovodnik “Puteva”. Ona je navela i da je bivša direktorica, okrivljena Violeta Klikovac, “bila prilično ohola i nezgodna kada joj se neko zamjeri”, te je zbog straha od gubitka posla postupila po njenoj naredbi.