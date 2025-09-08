Zahtijevaju i da se visina jemstva odredi po težini djela, te da predstavnici u pravosuđu poštuju Zakon i Ustav Crne Gore.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Pritvorenici Istražnog zatvora najavili su štrajk, koji će početi 15. septembra u 12 časova, a Pobjedi su preko advokata Nikole Tomkovića dostavili listu zahtjeva i razloga zbog kojih se odlučuju na ovaj potez. U njihovom pismu piše da 15. septembra od 12 časova stupaju u štrajk zbog loših uslova u UIKS-u, koji se tiču šetnje, posjeta, dječijih posjeta, posjeta advokata i pretrpanosti u sobama.

Oni su kao razlog negodovanja naveli i dužinu pritvora koji zbog dugog trajanja postaje kazna. Zatražili da se umjesto pritvora odredi alternativna mjera nanogice, elektronski nadzor, piše Pobjeda.

Zahtijevaju i da se visina jemstva odredi po težini djela, te da predstavnici u pravosuđu poštuju Zakon i Ustav Crne Gore.

“Poštovati odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i Suda pravde u Luksemburgu, domaća načela i opšteprihvaćeno međunarodno pravo, kao i pravo na pravično suđenje i odbranu – navodi se u dopisu pritvorenika Istražnog zatvora.

Oni traže i da se ispoštuje „pravna zaštita iz člana 31 Direktive 2014/41, koja štiti i pojedinca i državu“.

“Spojiti predmete gdje su isti ljudi, isti vremenski period, iste radnje u teškoj organizaciji u produženom trajanju. Ne potvđivati optužnice po automatizmu i istragu voditi na glavnom pretresu “, zahtijeva se u dopisu pritovorenika istražnog zatvora.

U pismu ističu da su odlučni da neće uzimati hranu, kantinu, hranu od kuće. Poručili su i da odbijaju svaki vid pravne pomoći.

“Advokate po službenoj dužnosti molimo da ne ulaze u predmete i ne igraju se sa našim i životima naših porodica “, stoji u pismu.

Pritvorenici su se na kraju obratili javnosti i nosiocima vlasti:

“Pozivamo sve nosioce visokih funkcija u Crnoj Gori, kao i političke aktere u koaliciji koji žele pravnu državu, da javno odgovore da li se mora poštovati Zakon i Ustav Crne Gore i odluke ESLJP, kao i pravna zaštita iz čl. 31 EU Direktive 2014/41 “, zaključuje se u pismu koje potpisuju pritvorenici Istražnog zatvora.