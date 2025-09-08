Bivši direktor “Rokšpeda” Prokopije Perić, Mileta Simanić i Adnan Suković uhapšeni su zbog sumnje da su članovi kriminalne grupe bivšeg službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Duška Golubovića.

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore od 1. septembra za produženje pritvora protiv okrivljenih Milete Simaniča, Adnana Sukovića i Prokopija Perića, donijelo je Rješenje da se okrivljenima produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 9. decembra, prenosi CdM.

“Okrivljenima M.S., A.S. i P.P pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a M.S. i A.S i zbog osnovane sumnje da su počinili i produženo krivično djelo krijumčarenje u saizvršilaštvu. Okrivljenima M.S., A.S. i P.P pritvor je produžen zbog opasnosti od bjekstva, a M.S. i A.S i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela”, navodi Vrhovni sud, piše CdM.