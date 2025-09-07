Podgoričanin F.K. (33) vozio je "audi" podgoričkih tablica, a on i njegov saputnik su lakše povrijeđeni

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Četiri osobe su povrijeđene, od kojih dvije teže u sudaru dva automobila sinoć oko 22 sata na putu Cetinje – Podgorica iznad Dobrskog sela, prenio je Radio Cetinje.

Teže je povrijeđena Podgoričanka M.S. koja je vozila "folksvagen" cetinjskih tablica, a s njom je u automobilu bila i maloljetna osoba koja je takođe teže povrijeđena.

Podgoričanin F.K. (33) vozio je "audi" podgoričkih tablica, a on i njegov saputnik su lakše povrijeđeni, prenosi Cetinjski list.

Na mjesto udesa odmah po dojavi došli su pripadnici Službe spašavanja i Hitne medicinske pomoći.

Uviđaj je obavio osnovni državni tužitelj uz asistenciju policije.