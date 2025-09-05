Prevaranti koriste različite metode kako bi obmanuli građane.

Izvor: Uprava policije

Uprava policije upozorila je građane na sve učestalije prevare putem društvenih mreža i komunikacionih aplikacija, posebno preko Vajbera, a koje su vezane za ulaganje u kriptovalute.

Prevaranti koriste različite metode kako bi obmanuli građane.

Jedna od njih su agresivne marketinške taktike – lažni oglasi na društvenim mrežama i grupama na komunikacionim aplikacijama (Vajber, Vatsap, itd) i direktne poruke u kojima se obećavaju nerealni i brzi finansijski prinosi, često od jedan do čak 10 odsto dnevno.

Tu su i lažne platforme i aplikacije – izrada internet stranica ili aplikacija koje na prvi pogled izgledaju kao legitimne DeFi (decentralizovane finansijske) platforme. Te stranice često sadrže izmišljene izjave „zadovoljnih korisnika“ i lažne interfejse za trgovinu.

Izvor: Uprava policije

Jedan od pokušaja prevare je i "socijalni inženjering" – kreiranje tzv. ekskluzivnih grupa na aplikacijama poput Vajbera, Vatsapa ili Telegrama, u kojima se građanima navodno nude „stručni savjeti“ i „posebne investicione prilike“.

Tu je i metoda uspostavljanja povjerenja i krađe sredstava. "Nakon što zadobiju povjerenje, prevaranti inicijalno upućuju žrtvama male finansijske iznose u kripto valutama i potom ubjeđuju žrtve da povežu svoje kripto novčanike sa prevarantskim platformama. Na taj način im žrtve omogućavaju direktan pristup sredstvima i svojim ličnim podacima, koja sredstva se zatim bez saglasnosti vlasnika povlače i otuđuju", pojasnili su iz policije.

Izvor: Uprava policije

Pozvali su građane da budu oprezni, da ne nasijedaju na ponude koje obećavaju brzu i laku zaradu i da prije bilo kakvih ulaganja provjere kredibilitet platformi i osoba koje nude takve usluge.

"Takođe, Uprava policije apeluje na građane koji sumnjaju da su meta i žrtva navedene prevare, da to i prijave Upravi policije na broj 122 ili u najbližem Odjeljenju bezbjednosti, kao i da sačuvaju svu dostupnu komunikaciju i dokumentaciju radi daljeg postupanja", piše u saopštenju.

Kazali su da službenici Sektora za borbu protv kriminala, Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa međunarodnim partnerima, preduzimaju dalje mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja navedenih prevara i identifikacije povezanih lica.