Istraga ali i optužnica Specijalnog državnog tužilaštva protiv Kovačevića podignute su u vrijeme dok je tim tužilaštvom rukovodio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Izvor: Uprava za nekretnine

Bivši direktor Uprave za nekretnine Dragan Kovačević oslobođen je optužbi. Tu odluku donijelo je vijeće sudije Višeg suda u Podgorici Zorana Radovića.

Optužnicom je predstavljeno da je Kovačević izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a okrivljeni Ana Lakićević-Grdinić, Veselin Tomašević, Danko Kovačević, Sanja Popović i Aleksandar Boljević krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Okrivljeno pravno lice "Geo & Arh" doo Podgorica teretilo se za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

U optužnici se dodaje da je Dragan Kovačević sagradio kuću na katarstarskoj parceli KO 105/1, s tim što je gabaritima zauzeo državnu imovnu od 15 metara kvadratnih.