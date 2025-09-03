Prvostpenom presudom Dubljević proglašen je krivim zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 6 mjeseci , ali je tužilaštvo uložilo žalbu na tu odluku.

Apelacioni sud uvažio žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i preinačio presudu izrečenu optuženom Jovanu Dubljeviću osudivši ga na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 mjeseci zbog saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli Filip Vučeljić (17) i Andrija Novaković (18), dok je teške tjelesne povrede zadobio Edin Kerović (20). Prvostpenom presudom Dubljević proglašen je krivim zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 6 mjeseci , ali je tužilaštvo uložilo žalbu na tu odluku.

Prema navodima optužnice, Dubljević je upravljajući „golfom“ PG-LM476 brzinom od 112 kilometara na sat, 31. decembra 2023. godine, oko 21 sat, na Bulevaru Vilija Branta u Podgorici u naselju Zlatica u Podgorici, nije se pridržavao saobraćajnih propisa. Okrivljeni je potom prošao kroz raskrsnicu na kojoj je bilo upaljeno crveno svijetlo na semaforu, a zatim udario u vozilo “hondu sivik” LJ04VNS kojom je upravljao Vučeljić, koji je na mjestu stadao. Njegov saputnik Andrija Novaković je od zadobijenih povreda preminuo četvrtog januara 2024., u Kliničkom centru Crne Gore. Teške tjelesne povrede zadobio je Edin Kerović (20), saputnik u vozilu okrivljenog Dubljevića, piše CdM.

Prema ocjeni Apelacionog suda Crne Gore, prvostepeni sud je na valjan način u zakonito sprovedenom postupku do izvjesnosti utvrdio sve činjenice potrebne kako za pravilnu ocjenu postojanja krivičnog djela, tako i krivice optuženog i pravilno pravilno primijenio Krivični zakonik, pa nema bitnih povreda odredaba krivičnog postupka. Međutim, Apelacioni sud smatra da prvostepeni sud nije u dovoljnoj mjeri cijenio otežavajuće okolnosti koje su od odlučnog značaja prilikom odlučivanja o vrsti i visini kazne, odnosno okolnosti pod kojima je djelo izvršeno i težinu posljedice.

“Iz tih razloga, Apelacioni sud je preinačio prvostepenu presudu u dijelu odluke o kazni i optuženog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 mjeseci, smatrajući da ista predstavlja onu mjeru koja je neophodno potrebna za postizanje svrhe kažnjavanja u odnosu na opštu svrhu izricanja krivičnih sankcija, odnosno da će se ovako izrečenom kaznom uticati na optuženog, ali i na druge da ubuduće ne čine krivična djela.Ovo posebno i pri činjenici da se svrha generalne prevencije ogleda u izražavanju društvene osude za krivično djelo i obavezi poštovanja zakona, a ocjena je Apelacionog suda da će ovako odmjerena kazna zatvora imati odvraćajući efekat na učesnike u saobraćaju od nepropisnog ponašanja i time uticati na bezbjednost i sigurnost svih učesnika u saobraćaju i doprinijeti zaštiti ljudi i imovine”, navodi se u odluci Apelacionog suda.