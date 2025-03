Prema navodima optužnice, Dubljević se upravljajući “golfom” PG-LM476 brzinom od 112 kilometara na sat, 31. decembra 2023. godine, oko 21 sat, na Bulevaru Vilija Branta u Podgorici u naselju Zlatica u Podgorici, nije pridržavao saobraćajnih propisa.

Okrivljeni Jovan Dubljević (21) osuđen je danas u Višem sudu u Podgorici na četiri godine i šest mjeseci zatvora, zbog saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli Filip Vučeljić (17) i Andrija Novaković (18), dok je teške tjelesne povrede zadobio Edin Kerović (20). Prvostepenu presudu izreklo je krivično vijeće kojim je predsjedavala sutkinja Katarina Padalica, pišu Vijesti.

Prema navodima optužnice, Dubljević se upravljajući “golfom” PG-LM476 brzinom od 112 kilometara na sat, 31. decembra 2023. godine, oko 21 sat, na Bulevaru Vilija Branta u Podgorici u naselju Zlatica u Podgorici, nije pridržavao saobraćajnih propisa.

Okrivljeni je potom prošao kroz raskrsnicu na kojoj je bilo upaljeno crveno svijetlo na semaforu, a zatim udario u vozilo “honda sivik” LJ04VNS kojom je upravljao Vučeljić, koji je na mjestu stradao.

Njegov saputnik Andrija Novaković je od zadobijenih povreda preminuo četvrtog januara 2024, u Kliničkom centru Crne Gore.

Teške tjelesne povrede zadobio je Edin Kerović (20), saputnik u vozilu okrivljenog Dubljevića.

Sutkinja je u obrazloženju presude navela da je sud nesumnjivo utvrdio da je Dubljević počinio krivično djelo “teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja”, te se vozilom “golf” kretao brzinom od 112 km/h na dijelu puta kojom je dozvoljenja brzina 60 km/h.

“Okrivljeni je postupao sa eventualnim umišljajem, dok je u odnosu na nastalu posljedicu postupao sa svjesnim nehatom, ali je olako držao da do njeće doći. Svjedok Kerović je rekao da je bilo uplaljeno crveno svijetlo na semaforu za njihov smjer kretanja. Ulaskom u raskrsnicu brzinom od 112 km/h u trenutku kada je bilo upaljeno crveno svijetlo, optuženi je bio svjestan da može ugroziti živote ljudi. Odlučujući o kazni sud je cijenio kao olakšavajuće okolnosti da je Dubljević mlađe punoljetno lice u trenutku kada je izvršio krivično djelo, imao je 19 godina, ranije nije bio osuđivan i izraženo žaljenje. Otežavajuće okolnosti je da se vozilom kretao brzinom od 112 km/h, a dozvoljena brzina je 60 km/h, kao i da su dvije osobe stradale i jedna teško povrijeđena”, rekla je sutkinja Padalica.

Punomoćnik oštećenih porodica Vučeljić i Novaković, advokat Dragoljub Petrović nakon izricanja presude izjavio je medijima da je kazna blaga.

“Po mom stavu, ta kazna je previše blaga jer kada uzmete u obzir da su izgubljena dva mlada života, sve vam je jasno. Nijesam siguran da će ova kazna u dovoljnoj mjeri uticati na druge vozače da voze opreznije i da ne vrše krivična djela u saobraćaju. U vozilu okrivljenog nalazila su još dva saputnika, od kojih je sapunik Edin Kerović, apsolutno nesporno potvrdio da su prošli kroz crveno svijetlo na semaforu. On je kao svjedok, kako u tuilaštvu tako i na glavnom pretresu u sudu bio jasan. Okrivljeni Dubljević je vozilom udario čeono u lijevu bočnu stranu ‘honde sivik’ kojom je upravljao Vučeljić. Ja se sa sudom nisam složio u jednom dijelu a to je da se izvrši novo saobraćajno vještačenje, jer je moj stav a i fizika to kaže, da se ‘golf’ kretao mnogo većom brziniom od 112 km/h, koliko je našao saobraćajni vještak. Jer je od siline udara pomjerio ‘hondu’ 23 metra, produžio naprijed 40 metara, otkinuo jarbol, zakucao se u Dom zdravlja i srušio dva zida, spoljašnji i unutrašnji. To vozilo sa 112 km/h ne može da uradi”, ocijenio je advokat Petrović.