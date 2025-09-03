Saslušan je i R. Lj., koji je potvrdio da je više puta izlazio i vraćao se u bolnicu, te da mu je to bilo omogućeno. Navodno, on je pred tužiocem kazao: „Što ću im ja kad vole pare“.

Radnik obezbjeđenja „SA.G.7B. SECURITY“, Nikšićanin S. Š. (58), koji je zaposlen u Specijalnoj bolnici Dobrota, saslušan je pred Osnovnim državnim tužilaštvom (ODT) u Kotoru zbog sumnje da je puštao pritvorenika R. Lj. iz psihijatrijske ustanove za novac, ali mu tužilac nije odredio zadržavanje, kako prenosi Pobjeda.

Iz ODT Kotor navode da se još provjerava ko je sve odgovoran za taj incident, piše Pobjeda.

“Po nalogu dežurnog tužioca tog tužilaštva lišen je slobode S. Š. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja, ali imenovanom nakon saslušanja nije određeno zadržavanje. Predmet se nalazi u fazi izviđaja”, precizirali su iz Tužilaštva.

Saslušan je i R. Lj., koji je potvrdio da je više puta izlazio i vraćao se u bolnicu, te da mu je to bilo omogućeno. Navodno, on je pred tužiocem kazao: „Što ću im ja kad vole pare“.

Kotorska policija je postupala po prijavi policijskog službenika koji je u jednom ugostiteljskom objektu u Dobroti uočio R. Lj., pacijenta Odjeljenja za forenzičko-sudsku psihijatriju u Dobroti i nakon toga obavijestio tužioca koji je dao uputstva da se prikupe materijalni dokazi. Uvidom u snimke sa nadzornih kamera inspektori su utvrdili da je S. Š. otključao vrata odjeljenja za sudsku medicinu i pustio R. Lj. da izađe.

Pritvorenik R. Lj. je odlukom Osnovnog suda u Podgorici osuđen na kaznu zatvora uz mjeru obaveznog liječenja i nije mu dozvoljeno da napušta sudsko odjeljenje.

S. Š. se tereti za zloupotrebu službenog položaja u produženom trajanju.

On je, kako se osnovano sumnja, kao radnik obezbjeđenja Specijalne bolnice dozvolio pacijentu R. Lj. da nesmetano napušta prostorije Odjeljenja i krug bolnice, samostalno i bez nadzora, kršeći na taj način odredbe pomenutog zakona i Pravilnika.