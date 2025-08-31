Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata M.N.i S.N. zbog sumnje da su učinili krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, saopštili su iz tužilaštva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako se navodi, sumnja se da su juče u svom stanu lako tjelesno povrijedili snahu pred njenim maloljetnim sinom, tako što su joj zadali više udaraca rukama i nogama u predjelu glave i tijela.

Osumnjičena S.N. joj je uputila i niz uvreda i prijetnji.

Iz ODT Podgorica su naveli da je M.N. i ranije osuđivan.