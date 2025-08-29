Kako su naveli, ona je procesuirana zbog zanemarivanja svog sina u pogledu vaspitanja, propuštanja ukazivanja i upozoravanja na posljedice štetnog ponašanja, kao i opasnost koja može biti prouzrokovana istim.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Službenici kotorske policije podnijeli su prekršajnu prijavu protiv Tamare Zvicer, supruge Radoja Zvicera, zbog zanemarivanja maloljetnog sina, koji je u dva navrata u naselju Škaljari zatečen da upravlja njenim vozilom, saopšteno je iz policije.

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor podnijeli su zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv lica bliskog jednoj visokorizičnoj organizovanoj kriminalnoj grupi, zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici”, precizirali su iz Uprave policije.