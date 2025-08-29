Tu odluku donijelo je vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavala sutkinja Binasa Bektašević Erović, a u kom su bile njene kolege Milanka Jokić i Milan Smolović.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Rožajac Elsan Ramović (31) ne može se sa slobode braniti optužbi da je učestvovao u tuči, u kojoj je 21. decembra 2021. godine ubijen njegov sugrađanin Semir Murić, a ranjen policajac Refik Dedeić.

Tu odluku donijelo je vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavala sutkinja Binasa Bektašević Erović, a u kom su bile njene kolege Milanka Jokić i Milan Smolović, pišu Vijesti.

On je krajem 2023. godine uhapšen u Njemačkoj po Interpolovoj potjernici.

Nakon što je izručen Crnoj Gori, pritvor mu je, odlukom Osnovnog suda u Beranama, određen zbog opasnosti od bjekstva.

Njihova odluka produžavana je nekoliko puta, a poslednji 8. avgusta.

Branilac Ramovića žalio se na odluku i predložio da odrede alternativne mjere.

U sudskim spisima, u koje “Vijesti” imaju uvid, piše da je bjelopoljsko Više državno tužilaštvo, izjašnjavajući se na tu žalbu, predložilo Višem sudu da žalbu odbije kao neosnovanu i potvrdi rješenje Osnovnog suda u Beranama.

Odlučujući o žalbi branioca, vijeće Višeg suda objasnilo je da iz spisa predmeta proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni Ramović 21. decembra oko 11 sati, u ulici Centar IV, u Rožajama, u neposrednoj blizini Osnovnog suda, zajedno sa okrivljenim Salkom, Ernadom i Ersanom Ramovićem učestvovao u tuči u kojoj je Murić lišen života.

Sudije objašnjavaju da osnovana sumnja da je okrivljeni Elsan Ramović izvršio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret proizilazi iz dokaza sadržanih u spisima predmeta, ali i izjava svjedoka...

Jedan od svjedoka tokom postupka je pričao da su trzavice između njegove i porodice Ramović počele zbog zavisti - zato što su stvorili značajan imetak, pa je Ramovićima bio cilj da ih provokacijama primoraju da se isele:

“Što mu je poznato po tome što s kim god da su R. imali kontakt da su govorili: ‘mi ćemo ove da iselimo’. Negdje tokom 2020. godine, R. S., koji je bio čuvar šuma u to vrijeme, nasrnuo je na njegovog sinovca M. A., a potezao je pištolj i na njega, njegovog sina S., brata M. i na sinovca H..”, pričao je taj svjedok tokom postupka...

Tvrdio je da je i nakon tog događaja bilo više prilika za sukobe s Ramovićima, koje je nastojao da izbjegne i sklanjao je svoju djecu, kao i provokacija...

Slično su pričali i ostali svjedoci.

“Iz navedenih dokaza, dovedenih u međusobnu vezu, proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni učinio krivično djelo stavljeno mu na teret, a koja osnovana sumnja je osnovni preduslov da bi se prema nekom licu produžio pritvor (materijalno pravni osnov za pritvor). Za ukazati je da sud u ovoj fazi postupka, kada odlučuje samo o žalbi na rješenje o produženju pritvora, cijeni dokaze do nivoa osnovane sumnje, vodeći računa o prezumpciji nevinosti”, objašnjavaju sudije, prenose Vijesti.

Oni navode da je u pobijanom rješenju utvrđeno i u dovoljnoj mjeri obrazloženo postojanje osnovane sumnje, kao materijalnopravnog osnova za produženje pritvora, a svestrana i podrobna analiza dokaza na kojima se zasniva osnovana sumnja, odnosno činjenica da li je okrivljeni zaista izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, biće utvrđena u daljem toku krivičnog postupka.

“Kod ovakvog stanja stvari, po nalaženju ovog suda, neosnovano se žalbom osporava zaključak prvostepenog suda o postojanju osnovane sumnje da je okrivljeni izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret”, piše u rješenju.

Sudije navode da je Ramović izručen Crnoj Gori 16. maja 2024. godine, te da je prilikom saslušanja naveo da je u Njemačkoj slučajno otkriven.