U Podgorici je juče došlo do incidenta kada je I.T. bivši suprug S.V. upao u njenu kuću u Ulici Vukice Mitrović i prijetio da će je isjeckati, prenio je njen advokat našem portalu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Podgorici je 24. avgusta došlo do incidenta kada je I.T. bivši suprug S.V. (37), nasilno ušao u njenu kuću u Ulici Vukice Mitrović 6A i uputio ozbiljne prijetnje pred maloljetnim sinom A.M. (16). Prema prijavi S.V. on je na vratima glasno vikao „Otvori ku*vo, ubiću te danas, zaklaću te, otvaraj“, nakon čega je nasilno ušao u garažu i kuću, dok je ona za to vrijeme uspjela sa svojom maloljetnjom ćerkom da izađe na zadnja vrata, dok je maloljetni sin ostao u kući.

S.V. po kazivanju advokata, je policiji izjavila da joj je iz kuće odnio 12.000 eura koji su se nalazili u knjizi u njenoj sobi, kao i druge stvari koje je pakovao u kese. Na licu mjesta bio je njen šesnaestogodišnji sin A.M. koji je potvrdio navode svoje majke i izjavio da je očuh prijetio, nosio kese sa stvarima i da je on osjetio strah i uznemirenost za bezbjednost porodice.

Kako je prijavljeno, I.T. je ranije bio procesuiran zbog nasilja u porodici, a protiv njega postoji i zabrana prilaska. Uprkos tome, nasilno je ušao u porodičnu kuću i, prema navodima, pričinio veliku materijalnu štetu.

S.V. je od policije i nadležnih organa zatražila hitnu zaštitu i sankcionisanje nasilnika, kao i povraćaj ukradenog novca. Policija je sačinila zapisnik i prijavu, a kako je advokat kazao I.T. je juče priveden i zadržan, a danas će biti saslušan.