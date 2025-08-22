Odmah po prijavi ovih događaja, policija je u svim slučajevima preduzela mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju identifikovanja počinilaca i sprečavanja njihovih daljih nezakonitih aktivnosti.

"Obavještavamo građane da je u posljednjih nekoliko dana na području Podgorice evidentirano više slučajeva u kojima nepoznata lica telefonskim putem kontaktiraju građane, lažno ih obavještavajući da su njihovi rođaci ili bliski članovi porodice imali saobraćajnu nezgodu, te potom traže novac kako bi se navodno pomoglo u toj situaciji", saopštili su iz UP.

Odmah po prijavi ovih događaja, policija je u svim slučajevima preduzela mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju identifikovanja počinilaca i sprečavanja njihovih daljih nezakonitih aktivnosti.



Do sada prikupljeni podaci ukazuju da je riječ o pokušaju prevare, te službenici Uprave policije nastavljaju intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju svih okolnosti i identifikaciji osoba koje na ovaj način obmanjuju građane, kazali su iz policije.

"Apelujemo na sve građane da ne nasijedaju na ovakve lažne pozive i da u slučaju da dobiju slične informacije odmah obavijeste policiju na broj 122 ili u najbližoj policijskoj stanici. Pravovremena prijava od ključnog je značaja kako bi policija mogla brzo reagovati i spriječiti počinioce da na ovaj način pribave protivpravnu imovinsku korist.

Građanima savjetujemo da budu oprezni, da provjere svaku ovakvu informaciju kod svojih bližnjih i da ne uplaćuju niti predaju novac nepoznatim osobama", zaključili su iz policije.