Službenici Interventne i Jedinice za borbu protiv droge Odjeljenja bezbjednosti Bar su sudu za prekršaje podnijeli prijave protiv osam osoba zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: printscreen X

Prijave su podnijete protiv G.P.(38) iz Azerbejdžana, V.G (23) iz Srbije, N.R. (42) iz Podgorice, A.D. (32) iz Tuzi, E.B. (32) iz Bara, V.L. (42) iz Bara i I.O. (32) iz Rožaja kod kojih je pregledom pronađena marihuana i I.Z. (31) iz Budve kod kojeg je pronađen kokain.

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti u Baru nastavljaju sa pojačanim kontrolama u cilju suzbijanja zloupotrebe opojnih droga”, saopštili su iz policije na mreži X.