Službenici Interventne i Jedinice za borbu protiv droge Odjeljenja bezbjednosti Bar su sudu za prekršaje podnijeli prijave protiv osam osoba zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, saopšteno je iz Uprave policije.
Prijave su podnijete protiv G.P.(38) iz Azerbejdžana, V.G (23) iz Srbije, N.R. (42) iz Podgorice, A.D. (32) iz Tuzi, E.B. (32) iz Bara, V.L. (42) iz Bara i I.O. (32) iz Rožaja kod kojih je pregledom pronađena marihuana i I.Z. (31) iz Budve kod kojeg je pronađen kokain.
“Službenici Odjeljenja bezbjednosti u Baru nastavljaju sa pojačanim kontrolama u cilju suzbijanja zloupotrebe opojnih droga”, saopštili su iz policije na mreži X.
