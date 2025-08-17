Ovom prilikom kod njega je policija pronašla i oduzela pištolj i osam komada municije, tri pakovanja sa sadržajem praškaste bijele materije za koju se sumnja da je kokain kao i jedno pvc pakovanje sa sadržajem biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, Stanice policije za javni red i mir su u naselju Dajbabe kontrolisali lice koje se kretalo električnim trotinetom - M.M. (35) izPodgorice.

Ovom prilikom kod njega je policija pronašla i oduzela vatreno oružje - pištolj bez fabričkog broja sa okvirom i osam komada municije, tri pakovanja sa sadržajem praškaste bijele materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain ukupne mase oko110 grama, kao i jedno pvc pakovanje sa sadržajem biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana ukupne mase oko 16,5 grama, te vagu za precizno mjerenje, jednu ručno pravljenu cigaretu sa sadržajem marihuane, tzv. “džoint” i mobilnitelefon. Osim toga, od ovog lica oduzeta je i torbica koju je ovo lice imalo kod sebe, kao i trotinet kojim je upravljao.

Nadalje, u blizini ovoga lica zatečena su i lica L.K. (29) i B.A. (27), te su sva tri lica dovedena u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i od njih prikupljena obavještenja na zapisnik.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podogrici nakon čega je M.M. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držajnje oružja i eksplozivnih materija, kao i krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.