Službenici granične policije kontrolisali su kombi i u njemu pronašli veću količinu prehrambenih proizvoda procijenjene vrijednosti preko 6.000 eura, a protiv vlasnika robe A.D. (52) podnijeta je krivična prijava zbog nedozvoljene trgovine.

Izvor: Uprava policije

“Mobilne jedinice Regionalnog centra granične policije “Sjever” su u mjestu Šolja u Bijelom Polju kontrolisali teretno motorno vozilo barskih registarskih oznaka koje je uočeno kako se kreće iz pravca Republike Srbije, nakon čega se zaustavilo i parkiralo ispred jedne porodične kuće u pomenutom mjestu”, saopšteno je iz Uprave policije.

Po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, a postupajući po naredbi Osnovnog suda u Bijelom Polju policija je izvršila pretres vozila i pronašla veću količinu prehrambenih proizvoda procijenjene vrijednosti preko 6.000 eura, precizirali su iz policije.

“Dalje preduzetim aktivnostima policijski službenici identifikovali su vlasnika robe – A.D. (52) te je sa cjelokupnim događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji se izjasnio da se u radnjama A.D. stiču elementi bića krivičnog djela nedozvoljena trgovina”, navode iz UP.

Protiv A.D je podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.